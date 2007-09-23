上海社保案大审判 2007年10月01日 《财经》记者 赵何娟 陈中小路 罗昌平 杨海鹏 被控28人彼此关系有亲有疏，并不共存于一个紧密联系、边界清楚的小集团，更像是分属数个权钱交易网络，彼此间有阡陌沟通，时常以特定关键人物为载体，实现权钱交易的利益共沾

上海社保案大审判·南郊别墅土地案始末 2007年09月30日 《财经》记者 陈中小路 赵何娟 王成明及其合作者以公款腾挪，将本应属于国有企业的土地拿下，并付出2亿元获得市值为5亿元的土地

上海社保案大审判·上海篇 2007年09月30日 《财经》记者 赵何娟 陈中小路 罗昌平 杨海鹏 知情人士介绍，交由上海当地审理的案件，主要是查办社保案期间由上海纪委督办的案件。

上海社保案大审判·安徽篇 2007年09月30日 《财经》记者 赵何娟 陈中小路 罗昌平 杨海鹏 安徽经办二案二人，已审一案一人，尚未宣判

上海社保案大审判·吉林篇 2007年09月30日 《财经》记者 赵何娟 陈中小路 罗昌平 杨海鹏 吉林经办10案15人，其中长春中院经办9案11人，松原中院经办1案4人

上海社保案庭外见闻 2007年09月30日 《财经》记者赵何娟 陈中小路 《财经》记者自今年6月开始全程跟踪此案，四个月来分头奔走于上海、安徽、吉林三地，所见所闻，令人颇多感慨

上海社保案又有六人获刑 2007年09月26日 《财经》记者 陈中小路 至9月26日，上海开庭审理社保案9案10人已全部宣判

原陈良宇秘书秦裕受贿680万被判无期 2007年09月25日 《财经》实习记者 赵何娟 9月25日在长春中院一审开庭并宣判；680万元受贿款中，主要包括位于上海市中心的三处房产；张荣坤是主要行贿人；同一天，长春中院、上海第一中院还对原上海市委副秘书长兼市委办公厅主任孙路一等五名被告进行了宣判；

华安基金重组悄然完成 2007年09月24日 《财经》记者 李箐 上海银行、锦江集团将分别接盘上广电和沸点投资所持各20%股权。高管人事调整亦已完成

上海社保系列案审判进展表 2007年09月23日

原上海社保局长祝均一一审被判18年 2007年09月23日 《财经》记者陈中小路 实习记者赵何娟 发自长春 9月23日上午在长春中院宣判。被认定受贿160万元，主要来自张荣坤；挪用公款，未经集体讨论安排13亿元社保资金贷予张荣坤；滥用职权导致上海社保资金蒙受重大损失

长春中院同时宣判：吴明烈、韩国璋被判无期徒刑；陆祺伟被判八年；王政被判三年；李松坚获刑一年半