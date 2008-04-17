2008年04月17日

自2007年10月以来，以信贷紧缩为主的新一轮宏观调控，令地产市场经历一轮前所未有的震荡。以恒大为代表的一些地产公司，在经过两年来近乎疯狂的土地扩张之后，陷入资金困境。土地与资金矛盾集中暴露。

谁将成为下一个顺驰？