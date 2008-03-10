净利润同比增长79.56%，净负债率维持于35%。许荣茂之子许世坛出任公司副主席

2008年04月14日

《财经》记者 张映光

富力地产的去年年报显示，公司因在去年大幅扩张土地储备，负债快速增加。富力还公告称6月回A股有困难