 
财经网首页 > 专题 > 地产豪赌的背后 > 地产公司年报告急
个股查询：
 
  • 世茂地产利润大增 净负债率保持稳健
    2008年04月22日
    净利润同比增长79.56%，净负债率维持于35%。许荣茂之子许世坛出任公司副主席
     
  • 招商地产遭遇外汇交易亏损
    2008年04月18日
    一季度，招商地产利润下降42.1%，万通地产净利2.14亿元，保利地产预增230%，但3月销售下滑
     
  • 远洋地产现金充裕
    2008年04月16日
    《财经》记者 张映光
    2007年土地储备与负债均大幅增长；有意购入CBD核心区一块土地
     
  • 富力地产负债率大增
    2008年04月14日
    《财经》记者 张映光
    富力地产的去年年报显示，公司因在去年大幅扩张土地储备，负债快速增加。富力还公告称6月回A股有困难
     
  • 万科业绩翻番 谨慎看多楼市
    2008年03月21日
    《财经》记者 杨彬彬
    万科2008年新开工面积增幅有所放缓；年报认为市场存在一定过度调整的可能
     
  • 碧桂园年报未能提振市场人气
    2008年03月18日
    《财经》记者 张映光
    销售收入、利润均大幅增长，但盈利较市场预期略低，未能提振持续萎靡的地产股人气
     
  • SOHO中国去年利润激增477%
    2008年03月10日
    《财经》记者 严江宁
    去年销售均价在每平方米3.57万元以上。因重心在商业地产，受政府调控影响小
     
  • 顺驰转让未到终局
    2006年09月17日
    《财经》记者 张映光 毕爱芳 苏丹丹
    股权转让，将顺驰讳莫如深的资金状况揭开冰山一角，但故事远未结束
     
 

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