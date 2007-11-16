地产上市公司再融资“宽严并济” 2008年04月24日 《财经》记者 杨彬彬 栖霞建设33亿元增发方案获通过。苏宁环球、招商地产、泛海建设已提交增发计划，但目前未见进展

土地狂飙过后 2008年04月14日 《财经》记者 张映光 在土地频频流拍背后，以土地出让金为主要收入来源的地方政府进退两难

一季度PE青睐房地产及物流 2008年04月07日 《财经》记者 沈乎 一季度中国PE市场共披露案例27个，投资金额23.09亿美元

恒大私募解困 2008年04月02日 《财经》记者 张映光 徐可 可能以增发方式筹资5亿美元，主要用于缴纳拖欠土地出让金。机构投资者面临是否继续为其输血的抉择

土地豪赌未完成 2008年03月31日 《财经》记者 张映光 王晓林 为扩大上市融资规模，恒大地产在2007年一年间，土地储备膨胀近8倍。上市失败后，债务危机已在眼前

恒大地产上市折戟最后一程 2008年03月21日 《财经》记者 张映光 路演未获一家机构认购，最后一刻被迫放弃IPO计划

地产IPO进退两难 2008年03月17日 《财经》记者 张映光 徐可 对于在信贷紧缩与调控高压下深陷融资困局的地产企业而言，涉险踏上IPO独木桥的，恒大不是第一个，也不会是最后一个

恒大地产募资或达160亿港元 2008年03月06日 其是“广东地产五虎”中惟一一家未上市公司，拥有4580万平方米土地储备

地产信贷紧缩继续 2008年03月06日 《财经》记者 张映光 政府工作报告表明，抑制通货膨胀和控制流动性过剩，从而严把土地、信贷闸门仍是未来地产调控政策走向

地产融资重归原点 2008年03月03日 《财经》记者 张映光 宋燕华 周琼 在宏观收紧银根之外，地产融资路径遭遇重重封堵。八仙过海、各显神通的大地产商们正遭遇一场近年罕见的由大量囤地倒逼而来的融资困局

碧桂园再发债融资逾5亿美元 2008年02月18日 将发行以人民币计值，以美元结算的可换股债券，共计不超过43.14亿元人民币

碧桂园信号 2007年12月10日 《财经》记者 周琼 季敏华 记者 杨彬彬 特派记者 徐可 碧桂园百亿票据发行搁浅，反映了当前国际金融环境的低气压和投资者对于中国房地产的警戒心提高

房地产：釜底抽薪 2007年12月10日 《财经》记者 杨彬彬 周琼 陈中小路 实习记者 程亮亮 2007年最引人瞩目的房地产调控措施，不是“调控”，而是“保障”

恒大地产和星河湾拟明年在港上市 2007年11月16日 随着大陆不断缩紧银根，公开上市已成开发商筹集更多资金重要手段

碧桂园百亿票据发行搁浅 2007年11月16日 《财经》杂志记者 杨彬彬 实习记者 张翃 国内土地储备最大的开发商短期融资失败，“囤地开发”模式受到市场质疑

房地产金融新拼图 2007年10月15日 《财经》记者 郭琼 宋燕华 赵剑飞 受房贷新政、限制外资等系列政策影响，房地产业的融资形势正在发生方向性的变化，突出地体现在境内与境外融资安排的此消彼长上

房产调控再出“组合拳” 2007年10月15日 《财经》记者 杨彬彬 严格土地使用权证发放和收紧第二套住房信贷的难点都在于落实，新一轮调控措施究竟是拳拳到肉，还是高举轻落，尚有待市场进一步验证

地产IPO中国故事再启 2007年04月16日 《财经》徐可 季敏华 碧桂园129亿港元募资规模，超过21倍市盈率，预示内地房地产板块将继续演绎已入高潮的“中国故事”

孙宏斌出户 2007年02月05日 《财经》特派记者 陈慧颖 路劲接手的不仅是顺驰遍布16个省市的32个项目，也有背后的庞大债务及开发这些项目所需的庞大资金流