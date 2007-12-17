房价不是“笼中鸟” 2008年04月17日 《财经》记者 杨彬彬 一旦房价下跌出现脱轨之势，政策将很快回调，届时市场是否会出现报复性反弹？

房贷不相信崩盘 2008年04月17日 □ 许保罗 （Paul Cavey） 面对这些令许多投资机构产生明显分歧的经济数据，我们的回答是，坚持看多中国经济的未来

标普报告：2008年中资地产流动性将尽 2008年04月17日 《财经》记者 宋燕华 标普最新报告称，受宏观调控和资本市场低迷影响，中资地产商融资渠道日渐萎缩，房地产行业将加快整合

穆迪对地产负评级展望 2008年04月17日 原因是信用紧缩在未来12至18个月仍将持续，同时业务前景挑战越来越大

胡祖六：全球房地产大泡沫？ 2008年04月11日 胡祖六