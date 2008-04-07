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  • 东航确认两条重要航线5月起停飞
    2008年04月23日
    《财经》记者 张娜
    东航昆明至西双版纳、昆明至大理两条航线停飞。同时，东航昆明至丽江和云南其它地区的部分航班也遭调减
     
  • 东航受罚150万 上交部分航线经营权
    2008年04月17日
    《财经》记者 张娜 朱弢
    民航局公布“返航事件”处罚决定，东航云南地区部分航线航班经营权将交给其他航空公司，同时处以150万元罚款
     
  • 调查组公布东航“返航事件”调查进展
    2008年04月10日
    民航调查组初步调查认为，一些航班存在“人为返航”因素
     
  • 东航反思“返航事件”
    2008年04月09日
    《财经》记者 赵何娟
    东航发公告表示反思，并在上海总部举行了一场声势浩大的员工职业操守誓师大会
     
  • 民航局初步认定东航返航事件涉嫌人为原因
    2008年04月09日
    《财经》记者 范军利 季敏华 朱弢
    3月31日东航云南分公司执飞的云南省内机场的气象条件总体适航，可初步认定确有机组涉嫌人为原因返航
     
  • 东航首度承认“人为因素”
    2008年04月09日
    《财经》记者 季敏华 范军利 张娜
    此前坚称因“天气原因”集体返航的东航终于改口；云南分公司管理层和当事机组成员均已受罚
     
  • 民航局派工作组调查东航“返航事件”
    2008年04月09日
    《财经》实习记者 陈茜 记者 范军利
    称如果发现故意延误航班等有悖职业道德的行为，将对当事人作出严肃处理
     
  • 民航局：未处罚东航“返航事件”飞行员
    2008年04月09日
    《财经》记者 张娜 杨悦
    称即便如媒体报道，此事件是由于劳资纠纷引起的，也是企业内部的事情，超出了民航局的管辖范围
     
  • 东航发生飞行员集体返航事件
    2008年04月09日
    《财经》记者 季敏华
    14个从昆明起飞的航班同一天临时返航，东航对外称系“天气原因”，而飞行员则表示源于对公司管理不满
     
  • 飞行员瓶颈
    2008年04月09日
    《财经》记者 季敏华 张娜
    至2010年，中国民航业每年需补充2000名飞行员，但现有培训输送体系无法满足这一需求。紧缺的飞行员市场正在绷紧中国天空之上的安全之弦
     
  • “返航事件”部分机组停飞
    2008年04月09日
    《财经》记者 王晓冰 张娜
    国家民航局调查己有初步结果，其派出的观察员将留在东航调查组内继续观察
     
 

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