陈德铭萧万长共谈“三通” 2008年04月13日 《财经》记者 曹海丽 共同主持两岸经贸圆桌会议时，陈德铭强调尽快实现直接“三通”为当务之急，萧万长称希望协商落实“三通”等竞选承诺

IPCC主席称中国应发展非粮生物燃料 2008年04月13日 《财经》记者 李昕 在人均耕地十分有限的中国，发展粮食燃料将促使食品价格上涨

刘明康谈美国次贷危机教训 2008年04月13日 《财经》记者 曹海丽 不能相信“放任自由经济”，监管机构必须在必要的时候采取措施，保护存款人和投资者的利益

姜建清谈次贷危机的影响 2008年04月13日 《财经》记者 曹海丽 姜建清认为，评级是另一个全球瓶颈，即使按现在的评级结果来做拨备，结果还不是非常谨慎。评级系统到了彻底改变的时候

FMG称5月向中国运铁矿石 2008年04月13日 《财经》记者 李昕 FMG称，将按照现有价格发货，而不参与制定价格，任务是尽量多卖铁矿石，满足客户的大量渴求

李开复看好与中移动合作 2008年04月13日 《财经》记者 李昕 此外，谈到市场份额，他说，“我们的东西不是不够好，是还没有足够多的人知道。”

国家元首们的“汉语秀” 2008年04月13日 《财经》记者 李昕 数位领导人在各自8分钟的演讲中使用或提到中文

萧万长表达尽快恢复协商意愿 2008年04月12日 《财经》记者 曹海丽 萧万长在会谈中提出十六字箴言：“正视现实、开创未来、搁置争议、追求双赢”

地产商认为房价近期难落 2008年04月12日 《财经》记者 李昕 任志强等人认为，从土地供应、利率等因素综合来看，房价涨速可能趋缓，但是近期很难下落

当移动碰上互联网和设备商 2008年04月12日 《财经》记者 李昕 王建宙认为，移动运营商与互联网融合时有沦为管道的危险，而终端设备商图谋运营领域成其另一大挑战

30万美金请来鲍威尔 2008年04月12日 《财经》记者 李昕 论坛秘书长龙永图与鲍威尔进行了简短私人交谈

傅成玉称中国低能源消费价格政策具阶段性 2008年04月12日 《财经》记者 曹海丽 表示该政策在中国不会持续，但短期内也不会被改变

塔塔钢铁尚无计划并购中国钢铁厂 2008年04月12日 《财经》记者 曹海丽 表示会在中国探索合作机会，并不排除将来并购的可能性

萧万长希望博鳌之行成为“融冰之旅” 2008年04月11日 《财经》记者 曹海丽 萧万长以台湾两岸共同市场基金会主席身份出席博鳌论坛，希望达成“融冰之旅”

伊朗副外长称能够应对制裁 2008年04月11日 《财经》记者 李昕 伊朗可以找到适当的方式，与中国、日本、韩国甚至欧洲的国际伙伴保持合作

萧万长启程参加博鳌论坛 2008年04月11日 依旧以两岸共同市场基金会董事长的身份参加，希望“多交朋友”

胡锦涛将二度出席博鳌亚洲论坛 2008年04月07日 10位外国国家元首和政府首脑受邀出席，为历届最多