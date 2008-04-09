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  • 张华祝：中国发展核电铀资源不成问题
    2008年04月09日
    《财经》记者 王以超
    预料未来15年内，中国国内核燃料供应有望翻番，不会拉动国际铀价大幅上涨
     
  • 宁高宁：世界粮价已进入新的平台
    2008年04月09日
    《财经》记者 杨彬彬
    中国大豆进口量不断增长、美国对燃料乙醇的鼓励政策，是推高世界粮食价格上涨的制约性因素
     
  • 河南检察长吁立法预防职务犯罪
    2008年04月09日
    《财经》记者 王和岩
    蔡宁指出，将预防职务犯罪由一般工作部署向依法规范推进，十分迫切和必要
     
  • 龙永图
    2008年04月09日
    2003年1月，博鳌亚洲论坛理事会在东京选举龙永图先生为博鳌亚洲论坛秘书长
     
 

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