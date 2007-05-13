2007年05月13日

2007年5月16日，上海国际会议中心。在非洲开发银行集团理事会年会上,两位与会的非洲代表拥抱问候。国务院总理温家宝发表讲话表示中国给予部分非洲最不发达国家输华商品免关税待遇，为非洲商品进入中国市场提供便利。并采取积极措施缓解非洲债务负担，累计已免除非洲国家欠华债务109亿元，目前已承诺并正在办理的免债还有一百多亿元。人们普遍认为，此次非行年会将为中非经贸关系带来一个互利互赢的"丰年"。