 
财经网首页 > 专题 > 日报非行年会 > 日报非行年会_会议花絮
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  • 走出非洲
    2007年05月17日
    《财经》记者 于达维
    非洲人明白，借助非洲以外的力量，建立自身的基础设施和造血机制，非洲才有真正的未来
     
  • 穆斯林国家的女高官
    2007年05月16日
    《财经》实习记者 王真
    在尼日利亚这个半数人口为穆斯林的西非国度，妇女已占据了政府决策层三分之一的席位
     
  • 非洲新派学者领袖
    2007年05月15日
    《财经》记者 于达维
    最不发达国家之一利比里亚正在一批以尤金·香农为代表的学者型领导人的带领下恢复生机
     
  • 非行年会与“中国喜筵”
    2007年05月13日
    《财经》记者 赵剑飞
    上海一切如常，包括交通、治安等方面并无管制迹象，一场国际盛会与本地百姓民生两不相扰
     
 

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