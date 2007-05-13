走出非洲 2007年05月17日 《财经》记者 于达维 非洲人明白，借助非洲以外的力量，建立自身的基础设施和造血机制，非洲才有真正的未来

穆斯林国家的女高官 2007年05月16日 《财经》实习记者 王真 在尼日利亚这个半数人口为穆斯林的西非国度，妇女已占据了政府决策层三分之一的席位

非洲新派学者领袖 2007年05月15日 《财经》记者 于达维 最不发达国家之一利比里亚正在一批以尤金·香农为代表的学者型领导人的带领下恢复生机