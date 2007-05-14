非洲联盟：与非洲开发银行同行 2007年05月18日 《财经》记者 黄山 当77个非行理事成员在上海共商非洲发展大计时，由非洲全部53个成员国组成的非盟也在探讨着发展的议题

投资非洲正当时 2007年05月16日 《财经》实习记者 赵航 欲使中非经贸关系持续、良性发展，使其与双边传统政治友谊相称，加大中国对非投资当是不二之选

非洲发展方式的“上下之争” 2007年05月15日 《财经》记者 黄山 单一的自上而下或自下而上的发展模式，都不可能振兴非洲。应倾听人民之声，同时与其他方面分享经验