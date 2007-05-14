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  • 非洲联盟：与非洲开发银行同行
    2007年05月18日
    《财经》记者 黄山
    当77个非行理事成员在上海共商非洲发展大计时，由非洲全部53个成员国组成的非盟也在探讨着发展的议题
     
  • 投资非洲正当时
    2007年05月16日
    《财经》实习记者 赵航
    欲使中非经贸关系持续、良性发展，使其与双边传统政治友谊相称，加大中国对非投资当是不二之选
     
  • “Made in Africa”的机遇与前提
    2007年05月16日
    《财经》记者 于达维
    非洲人价值观需改变，政府角色需转换。其私营企业的时间成本和财务成本在全球最高，这一状况亟待改变
     
  • 非洲发展方式的“上下之争”
    2007年05月15日
    《财经》记者 黄山
    单一的自上而下或自下而上的发展模式，都不可能振兴非洲。应倾听人民之声，同时与其他方面分享经验
     
  • 中非经贸关系迅速发展 对非投资机会更加凸显
    2007年05月14日
    《财经》记者 黄山 实习记者 赵航
    强调促进中非贸易的同时，应加强对非洲的投资，将国内产能过剩且符合市场需要的制造部门向非洲转移
     
 

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