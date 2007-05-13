中国制造商应利用对埃投资打开通往非洲和欧美市场的大门；埃及为吸引中国投资营建了“一站式”投资环境

2007年05月13日

《财经》实习记者 程芳 记者 赵剑飞

埃塞俄比亚驻华大使表示，来这里投资既可拥有埃塞巨大的市场，又可享受进入欧美市场的优惠政策