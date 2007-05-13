加纳财长：中国企业守法意识有待强化 2007年05月18日 《财经》实习记者 王真 加纳财长高度评价了中国企业的效率，认为中非合作的未来应该是非洲吸纳中国投资的同时，也向中国出口商品和服务

高速公路就是集市 2007年05月17日 《财经》记者 赵剑飞 你看到的不是飞速行驶的汽车，而是来自中国的商品。中国发展的历程使我们能预感到非洲即将走一条什么样的道路

非行行长卡贝鲁卡：“中国的投资还不够多” 2007年05月17日 《财经》杂志 赵剑飞 “中国在非洲的投资目前仍以资源为中心，应考虑向非洲作更多的技术转移。中国在非项目的关键位置上也应启用更多的非洲人。”

近半中国在非工程项目得自竞标 2007年05月17日 《财经》记者 赵剑飞 另有40％的工程项目由中国承包商之间竞争决出。中国企业在非洲承建的项目至少占非洲承包工程总量的30％以上

西方开出对非援助的附件条件 2007年05月17日 《财经》记者 黄山 继续对非洲援助的承诺，但要求非洲开发银行进行机构改革，加强机构能力

私营、良政：部长圆桌会议关键词 2007年05月17日 《财经》记者 黄山 周小川指出，需要发展道路、电信等硬件设施，还需要发展软的基础设施，这包括法律、税收体系和人才培养等制度层面的建设

非行选出新一届执行董事 2007年05月17日 《财经》记者 于达维 18名候任者经成员国政府领导确认后，今年7月1日开始履责；加拿大人弗朗西斯·阿森诺特将代表中国参与非行表决

2007非洲开发银行年会开幕 2007年05月16日 《财经》记者 黄山 温家宝总理出席开幕式并致词，称中非金融合作向全方面、多层次方向发展

非洲资本市场：一片遥远的新大陆 2007年05月15日 《财经》记者 赵剑飞 非洲资本市场一直没有得到足够重视。非洲的货币、股票和债券市场拥有极大投资空间，欧美基金正相继涌入，但未见中国资金的身影

专家认为非洲是全球气候变暖的最大受害者 2007年05月15日 《财经》记者 于达维 非洲开发银行承诺将协助非洲减轻和适应气候变化的过程融入全球金融体系，帮助非洲国家建立清洁能源机制

联合国非洲经济委员会执行秘书詹纳：非洲期待与民营经济结成伙伴 2007年05月15日 《财经》记者 赵剑飞 黄山 除学习亚洲经验走开放道路外，非洲出现的另一趋势是扶持民营经济发展。詹纳希望中国可以利用自己的经验，在发展民营经济方面给予非洲帮助

华为已走入40个非洲国家 2007年05月15日 《财经》实习记者 王真 这家中国最大民营电讯商，作为投资非洲的“样板”，希望在非洲扮演类似中国电信在国内基础设施建设中扮演的承建商角色

非行报告：今年非洲经济增幅将跃至7％ 2007年05月14日 《财经》 赵剑飞 实习记者 王真 非洲国家GDP已连续11年保持增长，但只有将目前的繁荣转化为投资的增长，非洲才能摆脱“增长的陷阱”，贸易和投资比援助更重要