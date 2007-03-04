财经网首页 > 专题 > 2007两会专题 > 2007两会专题人物专访
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- 2007年03月15日中国应以税收、外汇、财政贴息等倾斜政策支持企业“走出去”
- 2007年03月14日只有少数高校有条件通过土地置换解决贷款问题，大部分高校还贷尚无着落
- 2007年03月13日在供需关系缓解的情况下，电力省际市场面临关闭问题
- 2007年03月12日为减轻财政度负担，抵扣税额可分三年到位
- 2007年03月11日有色金属企业利润“井喷”难掩资源瓶颈，有关部门正在制定政策鼓励企业联合出海进行矿产资源的勘探和开发
- 2007年03月11日北京国资重组将优先向公共服务和基础设施建设领域集中，京东方、二商集团有望年内分批重组
- 2007年03月09日“宅基地抵押在理论和操作上都没有障碍，现阶段就可以做”
- 2007年03月09日中国已经具备建立刑事被害人国家补偿制度的条件
- 2007年03月07日创造全国贸易顺差70％的纺织品服装出口贸易发展势头将会减缓
- 2007年03月07日对战略性矿产资源有无管制的必要，目前仍然争议颇大
- 2007年03月06日部属师范教育免费之举应普及到所有有条件的师范院校
- 2007年03月05日河北省政府欲将辖内城商行重组为省域银行。新银行的名称目前已经有“冀商银行”、“河北银行”、“燕赵银行”等备选
- 2007年03月05日推动重组必须打破省市的界限，从整个行业发展的总体要求制定钢铁行业联合重组规划，并由国家出面来推进
- 2007年03月04日《反腐败法》将解决“双规”的法律难题，使“双规”制度合法化
- 2007年03月04日本届人大取得众多立法成就，但制度改革力度尚需加强，2007年仍是探索的一年
- 2007年03月04日资产价格的膨胀源于要素价格扭曲，出路在于坚持市场化改革
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