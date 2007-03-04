孙谦：中国应制定《刑事被害人国家补偿法》 2007年03月09日 中国已经具备建立刑事被害人国家补偿制度的条件

路甬祥：师范生教育应全部免费 2007年03月06日 部属师范教育免费之举应普及到所有有条件的师范院校