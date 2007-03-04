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  • 告别的声音
    2007年03月16日

    □本刊记者 于宁／文

    　　今年的政协会议会期比往年长。每天既要听会，又要做独家采访，10多天下来感到很疲惫。不过，能够在短时间里集中听到各界的声音，也是很大的收获。尤其这次是十届政协最后一次会议，很多委员明年不会再来，更想在最后两天的小组讨论时，借告别的机会说说心里话。


     
  • 个性高官“两会秀”
    2007年03月13日

    □本刊记者 罗昌平/文

    ?? 两会上，主政一方的省部级高官成了新闻追逐的对象。一扫传统官员给人雷同和刻板的印象，他们中很多人表现出率直和敢言的一面。

     
  • 上海团的谨慎
    2007年03月09日
    □本刊记者 罗昌平/文
    ?? 这几天，在上海团驻地北京新大都酒店一层的大堂，通往高楼层的四个电梯入口都被仔细地看住了。发现来者戴着蓝色胸卡——这是采访大会记者的统一采访标签，一名红色衣着、面带微笑的礼仪小姐与一名一身青色制服的警卫，会不约而同地迎来。
     
  • 是“监督”不是“汇报”
    2007年03月07日


    □本刊记者 罗昌平／文

    ??? 对我而言，3月5日上午，温家宝总理花两小时宣读的那份报告，在现场感受的振奋迅速得到来自千里之外的印证。——在我的老家湖南，我那些生活在农村的直系亲属反馈消息说，家里的三位长者全部享受了合作医疗保险，三名外甥已确定今年起免除全部学杂费。老少兼乐。

     
  • 现场感受总理述职
    2007年03月05日
    本刊记者 罗昌平/文
     
  • 两种声音
    2007年03月04日
    今年是我第二次跑“两会”。大概是因为这是本届人大政协的最后一次会议，无论是代表委员还是媒体同行们，似乎都比往年兴奋了许多。下午三点，政协会议在淅淅沥沥的春雨中开幕。提前一个多小时，就有记者守在人民大会堂的台阶上四处张望。一看有“名人”出现，就“呼啦”一下拥过去，不管不顾地拼命拍照，使劲把举着录音笔的胳膊抻得长长的。
     
 

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