告别的声音 2007年03月16日 □本刊记者 于宁／文

今年的政协会议会期比往年长。每天既要听会，又要做独家采访，10多天下来感到很疲惫。不过，能够在短时间里集中听到各界的声音，也是很大的收获。尤其这次是十届政协最后一次会议，很多委员明年不会再来，更想在最后两天的小组讨论时，借告别的机会说说心里话。



上海团的谨慎 2007年03月09日 □本刊记者 罗昌平/文

?? 这几天，在上海团驻地北京新大都酒店一层的大堂，通往高楼层的四个电梯入口都被仔细地看住了。发现来者戴着蓝色胸卡——这是采访大会记者的统一采访标签，一名红色衣着、面带微笑的礼仪小姐与一名一身青色制服的警卫，会不约而同地迎来。

现场感受总理述职 2007年03月05日 本刊记者 罗昌平/文