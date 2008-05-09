上交所总经理称大小非违规减持将予严处 2008年05月10日 《财经》记者 范军利 张育军表示，希望形成一个比较有利的、证券公司与基金公司等机构投资者共同参与的大宗交易市场

李若谷强调新国际货币的创造 2008年05月10日 《财经》记者 赵何娟 中国进出口银行行长称，现行国际货币体系利益和责任不对称，人民币应尽早国际化

宋丽萍吁以资本市场助企业升级 2008年05月10日 《财经》记者 李列 包括技术升级、产业升级和组织机构升级，国内资本市场的风险定价能力和风险承受能力成为制约瓶颈

屠光绍称上海优势在于金融市场体系建设 2008年05月10日 《财经》记者 李列 上海市副市长表示，上海市政府将充分发挥金融机构的主体作用，全力以赴提供服务

吴定富称更多保险业试点将在上海先行 2008年05月10日 《财经》记者 范军利 保监会主席表示，从保险业的发展水平看，上海离国际金融中心的要求还有一定差距

金融界探讨“北京金融中心” 2008年05月09日 《财经》记者 范军利 一些金融界人士认为，不太可能在中国再出现第三个国际金融中心

八城政基提醒银行投资多元化 2008年05月09日 《财经》记者 王真 日本新生银行前董事长称，中国国有银行行长的薪水只是分行行长的两倍，与其所担责任不相匹配

任志刚称沪港金融中心互补 2008年05月09日 《财经》记者 范军利 “我们会充分地利用这两套金融体制自己所独有的机制，同时也尽可能地克服两套金融体制的弱点。”

外资高管警示金融市场风险 2008年05月09日 《财经》记者 赵何娟 多位外资金融机构高管都表示出对中国金融市场风险的关注，并从不同角度提出风险防范建议

谢国忠称借钱炒资产为金融市场最大风险 2008年05月09日 《财经》记者 赵何娟 称借钱炒股、炒土地是中国金融市场最大风险，中国的银行体系偏重抵押贷款，资产价格大幅度上升的时候，风险也就非常高

东交所将于2009年初上市 2008年05月09日 《财经》记者 范军利 东京证交所董事长西室泰三称，交易所上市不可避免，“一定要加入到这个团体当中”

韦亦礼称次贷后或爆发新危机 2008年05月09日 《财经》记者 赵何娟 香港证监会行政总裁认为，次贷危机“在我们以为接近光明时，却很可能是另一个危机的开始”

美副财长称中国不能“闭门” 2008年05月09日 《财经》记者 王真 美国财政部副部长大卫·麦考密克表示，中国应在控制金融风险的同时，继续对外资开放

沃尔芬森吁支持中小企业 2008年05月09日 《财经》记者 赵何娟 这位世行前行长称，给中小企业融资是中国国力发展的基础，目前中国中小企业发展还存在很多不足

尚福林强调监管跨部协调 2008年05月09日 《财经》记者 范军利 他同时表示，金融监管体系有必要从针对机构进行监管的模式向功能监管模式过渡

刘明康谈金融人才竞争 2008年05月09日 《财经》记者 李列 谈及上海国际金融中心建设时，这位银监会主席将法律和制度环境置于第一要素