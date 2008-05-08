 
财经网首页 > 专题 > CEO论衡中国 > 更多案例
个股查询：
 
  • 数字屏幕的背后
    2008年06月19日
    　　作为19 世纪在威尼斯最负盛名的歌剧院，凤凰歌剧院决定向国际市场开放。IBM 利用先进的技术帮助凤凰歌剧院实现了作品的全球共享，并以一种人性化的使用方式将其和歌剧结合在一起，从而将歌剧艺术推向了全球舞s台。
     
  • 以“１”和“０”为武器打击犯罪
    2008年05月30日
    2005年底，一名男子走进了位于曼哈顿市中心的一家匹萨店。他用枪抵住店主，抢劫了他的店铺。 除了他脖子上的纹身以外，这名男子没有任何其他明显特征。在这个故事中，我们将为您讲述纽约警察局 (NYPD?) 如何通过警务创新和新的 IBM? 技术将这名罪犯擒拿归案，以及纽约市如何从一个高犯罪率城市转变为世界上最安全的城市之一。
     
  • 激情赛事，盛放纽约 – 美国网球公开赛
    2008年05月08日
    每当夏季到来，全球的网球迷们都会不约而同地将目光投向纽约皇后区的一块球场 –全世界的顶尖球员云集于此，共同征战美国网球公开赛。让我们看看 IBM 如何帮助美国网球协会将创新科技引入这项传统赛事，为全世界球迷带来更多精彩体验，也让他们更加深爱美国网球公开赛。
     
  • 好莱坞来到爱尔兰高威
    2008年05月08日
    让我们一同探寻创业者 Chris Armstrong 在爱尔兰的发展历程，看看他是如何在整个电影出租业悄然掀起了一场革命。IBM 通过创新科技让绝妙想法变为了现实，在不久的将来您获取电影的方式可能会因此而改变。
     
  • 基因地理工程：我们自身的历史
    2008年05月08日
    这是一个关于人类历史的故事, 我们来自何方, 我们的祖先是谁，我们是怎样来到这里的……IBM 和"国家地理" 正在创建世界上最大的基因样本数据库，希望由此绘制出人类种族历史的族谱，为研究人类迁徙史而努力。
     
 

热点商讯

查询

专题报道

更多>>

每日焦点

排行榜

  • 热文
  • 本周热文
  • 热图
  • 热评
  • 博客
﻿
  • 财讯集团
  • 合作伙伴
  • 财经资讯
  • 股票金融
  • 商务管理
  • 时尚娱乐
  • 友情视频
  • 友情链接
关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备11010502025241号
Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究