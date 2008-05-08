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  • 渴求变革：
    2008年05月08日
    　　瑞士的ABB公司为了提高生产力并降低成本，于2003年启动了“阶段变革计划”。结果如何呢？ABB成功发挥了自己的长处，成为电力和自动化技术领域的全球龙头企业，在2007年的净收入增长至创纪录的38亿美元。
     
  • 颠覆性的业务创新：
    2008年05月08日
    　　为了使新药物更快上市，美国的制药企业礼来公司通过不断发展协作式的业务模式，整合了广泛的外部合作伙伴网络。Lilly的业务成果即是明证：从2002年到2007年，Lilly每年的销售额复合增长率为11%。
     
  • 全球整合：
    2008年05月08日
    　　总部在香港的利丰有限公司在40多个国家或地区拥有10000名供应商和员工，凭借巨大的网络，免费为其每位客户精心策划供应链。从1992年至2006年，利丰每年收入增长超过22%。
     
  • 让创新超出客户的想象：
    2008年05月08日
    　　为了重新夺回游戏机市场的领先地位，任天堂建立了一个在线社区，通过提供奖励来获取客户信息。结果，任天堂再一次领先于其竞争对手，市场份额达到44%。
     
  • 真诚，而不仅仅是慷慨：
    2008年05月08日
    　　为满足不断增长的针对企业社会责任的期望，英国零售商Marks&Spencer(M&S)已着手实施几乎影响其运营所有方面的5年计划。在过去5年里，M&S每年的运营利润的复合增长率超过14%。
     
 

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