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  • 郭曼：构建简单易懂的商业模式
    2008年06月25日
    　　成立于2005年的航美传媒，在资本的帮助下，其营收以每年100%以上的速度增长。航美传媒目前已经进入国内近52家机场、10多家航空公司的近2000多条航线，拥有20000多块屏幕，覆盖了国内90%以上的飞行旅客。
    　　航美传媒的商业模式深受资本市场青睐，之前的两轮私募融资相当顺利，2007年底在纳斯达克公开上市时，又获得投资者42倍的超额认购。郭曼把资本市场的认同归结为航美传媒特有的商业模式，“航美传媒建立了一个创新的商业模式，这个模式非常的简单，非常容易懂。我介绍一分钟就可以让投资者知道我们是干什么的，商业模式的易懂是非常重要的。”
     
  • 凌文：变革提升企业竞争力
    2008年06月19日
    　　中国神华目前是中国最大的煤炭生产商和销售商。在世界范围内，其煤炭的产量、销量、储量均排名第二。凌文长期担任中国神华首席财务官、副总裁、总裁等职务，参与甚至导演了公司的治理结构变革，并最终实现两地上市，并获得资本市场的青睐。
    　　这位拥有丰富金融机构及企业管理经验的老总，见证了中国神华公司治理结构变革、经营理念变革，以及公司核心竞争力逐步提高的整个过程。
     
  • 法国兴业银行CEO：管理层履新背后
    2008年06月05日
    　　乌戴尔已在法兴服务了13年，此前刚刚履新两周，是目前法兴高层中最年轻的一位。在与《财经》记者对话中，乌戴尔强调CEO与董事长的职位分离是“法兴集团近期做出的最重大的决定”。据其透露，匆匆一天的中国之行是为“向中国银监会通报法兴最新情况”，包括有关违规交易的特别委员会的调查结果，法兴第一季度盈利情况，以及管理层的更替。
    　　乌戴尔证实，目前集团将CEO与董事长职务分离，的确是因为集团感到了压力，“往往在出现危机的时候才能促成变化”。
     
  • 邵晓锋：支付宝的创新秘诀
    2008年05月21日
    　　4年前，支付宝还是淘宝网的一个部门。然而，经过4年的成长，它已经迅速发展成拥有8000万注册用户，日交易总额超过3.5亿元的一家独立公司。
    　　生于淘宝的支付宝，是如何脱离淘宝的？在脱离淘宝后，支付宝又是如何创造这种井喷式的增长的？带着这些问题，笔者采访了支付宝总裁邵晓锋。在采访中，支付宝总裁邵晓锋表示，基于用户需求的持续创新是企业成长的秘诀……
     
  • 肖亚庆：中铝为何突袭全球矿业市场
    2008年05月08日
    　　全球化的过程，到资源富集和能源富集的地区去发展。中铝过去几年一直在探索，怎样 成为一个具有国际竞争力、一流的、国际化的多金属矿业公司？答案是，要保持可持续盈利，中铝必须走向国际，与顶级大公司一起做矿业资源开发。

    　　然而，在收购力拓之前，中铝在国内的收购几乎全部是地方国企。2008年1月31日，中铝突然入股力拓，外界除了惊叹中铝的果断与效率外，关注的焦点仍集中在这家中国国有企业入股力拓的目的究竟是什么，以及必和必拓与力拓的合并能否继续，肖亚庆的下一步又将走向何方？
     
 

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