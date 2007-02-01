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  • 医改需要“人和”
    2007年12月25日
    胡舒立
    冷静辨析体制之弊，公正地看待医生的贡献、作用与职业困境，当为启动医疗改革的重要起点
     
  • 医改：全球视角下
    2007年12月25日
    《财经》记者 任波
    没有一个国家的医疗保障制度是完美的，公平和效率是当今各国医疗保障制度改革不可回避的两大问题
     
  • 医改方案冲刺
    2007年12月07日
    《财经》记者 赵何娟 任波
    发改委拟提交国务院的医改方案，已形成较成熟的成稿。新版医改方案形成了多种制度交叉并进的复合结构，包括四大体系、八项机制和两项基本制度
     
  • 珠海公布全民医疗保障实施意见
    2007年12月06日
    《财经》记者 赵何娟 任波
    农民与城镇居民所获得的政府补贴、保险报销及大病救助待遇完全相同，意味着过去试行的新型农村合作医疗，被一次性并入“城乡居民基本医疗保险”体系
     
  • 城镇居民基本医保强调大病统筹
    2007年12月03日
    《财经》记者 赵何娟
    六部委发文强调建立以大病统筹为主的城镇居民基本医疗保险，同时要求加强和完善医疗服务管理
     
  • 九套方案博弈
    2007年11月16日
    《财经》记者 赵何娟
    九套医改方案调动了国内外的资源和智慧，也反映了来自不同方向的权力和利益之争
     
  • “供”“需”之争
    2007年11月16日
    《财经》记者 赵何娟
    九大方案博弈和争论后，“供需”均补成为折中的结论
     
  • “大病统筹”VS“小病医保”
    2007年11月16日
    《财经》记者 赵何娟
    作为一个发展中国家，在干预重点和干预方式上的选择尤其重要
     
  • 医改方案难窥真容
    2007年08月06日
    《财经》记者 任波
    医改的前提，是要厘清政府责任的边界。哪些事该政府做，哪些事该交给市场？政府管多少？应该怎么管？公众期待着答案揭晓的时刻早日临近
     
  • “城镇居民医保”启幕
    2007年04月16日
    《财经》记者 任波 张映光
    目前的城镇居民医保即使能够实现，仍然只能算是一个低水平的“全覆盖”。这是一个财政约束下不得已的选择
     
  • 张春霖：医疗服务不宜政府垄断
    2007年02月01日
    张春霖/文
    在医改过程中，与其在政府已经主导的情况下继续强调政府主导，不如把方向定位在政府和民间力量、市场机制的最有效结合上
     
  • 医院“治贿运动”漩涡
    2006年10月16日
    《财经》记者 张映光
    医疗界的“反商业贿赂”须当标本兼治，方可还公众一个清明的医疗界
     
  • 公立医疗机构要真正具备公立性质
    2006年02月20日
    宋晓梧/文
    针对我国医疗资源过度集中在政府手中的现状，建议逐步把40％左右的医疗资源转为民办民营
     
  • 药价之谜
    2005年12月16日
    《财经》记者 张映光 戴维
    药品价格高企，已成为引起全社会高度关注却始终未能得以解决的焦点之一。药价为何居高不下？行政降价为何收效不彰？《财经》记者遍访各地医院、药企和相关管理部门，采访了包括大型医药企业高层、医生、药剂师、医药代表在内的很多医药行业从业人员，也从各地采集了大量的数据，试图解开这个困惑国人已久的“药价之谜”。
     
  • 谨防医保改革刮“共产风”
    2005年08月08日
    胡舒立/文
    “全民医保”的口号喊得越动人，越容易把我们引向歧途
     
  • 农村合作医疗调整推进节奏
    2005年05月08日
    《财经》实习记者 常红晓
    筹资成本高、农民受益少、管理不规范，成为农村合作医疗进一步推进的主要障碍
     
  • 增加医疗卫生供给
    2003年07月19日
    宋国青/文
    “非典”发生与快速传播的一个可能的原因，是医疗服务的社会供给有很大问题。基本的问题在医疗体制，要害是价格杠杆的作用不到位
     
  • 重建中国公共卫生医疗系统
    2003年05月08日
    萧庆伦/文
    一个完整的公共卫生系统，应该在城市和农村双管齐下，否则留下农村这个大缺口，任何先进的城市疫病防线也会顷刻崩溃
     
  • 医疗改革 艰难突破
    2000年06月01日
    随着《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》的出台，以“医药分开”、“医政分开”、盈利性与非盈利性医疗机构分类管理为标志的大动作开始启动。中国医疗卫生体制改革框架浮出水面
     
 

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