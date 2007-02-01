医改需要“人和” 2007年12月25日 胡舒立 冷静辨析体制之弊，公正地看待医生的贡献、作用与职业困境，当为启动医疗改革的重要起点

医改：全球视角下 2007年12月25日 《财经》记者 任波 没有一个国家的医疗保障制度是完美的，公平和效率是当今各国医疗保障制度改革不可回避的两大问题

医改方案冲刺 2007年12月07日 《财经》记者 赵何娟 任波 发改委拟提交国务院的医改方案，已形成较成熟的成稿。新版医改方案形成了多种制度交叉并进的复合结构，包括四大体系、八项机制和两项基本制度

珠海公布全民医疗保障实施意见 2007年12月06日 《财经》记者 赵何娟 任波 农民与城镇居民所获得的政府补贴、保险报销及大病救助待遇完全相同，意味着过去试行的新型农村合作医疗，被一次性并入“城乡居民基本医疗保险”体系

城镇居民基本医保强调大病统筹 2007年12月03日 《财经》记者 赵何娟 六部委发文强调建立以大病统筹为主的城镇居民基本医疗保险，同时要求加强和完善医疗服务管理

九套方案博弈 2007年11月16日 《财经》记者 赵何娟 九套医改方案调动了国内外的资源和智慧，也反映了来自不同方向的权力和利益之争

“供”“需”之争 2007年11月16日 《财经》记者 赵何娟 九大方案博弈和争论后，“供需”均补成为折中的结论

“大病统筹”VS“小病医保” 2007年11月16日 《财经》记者 赵何娟 作为一个发展中国家，在干预重点和干预方式上的选择尤其重要

医改方案难窥真容 2007年08月06日 《财经》记者 任波 医改的前提，是要厘清政府责任的边界。哪些事该政府做，哪些事该交给市场？政府管多少？应该怎么管？公众期待着答案揭晓的时刻早日临近

“城镇居民医保”启幕 2007年04月16日 《财经》记者 任波 张映光 目前的城镇居民医保即使能够实现，仍然只能算是一个低水平的“全覆盖”。这是一个财政约束下不得已的选择

医院“治贿运动”漩涡 2006年10月16日 《财经》记者 张映光 医疗界的“反商业贿赂”须当标本兼治，方可还公众一个清明的医疗界

公立医疗机构要真正具备公立性质 2006年02月20日 宋晓梧/文 针对我国医疗资源过度集中在政府手中的现状，建议逐步把40％左右的医疗资源转为民办民营

药价之谜 2005年12月16日 《财经》记者 张映光 戴维 药品价格高企，已成为引起全社会高度关注却始终未能得以解决的焦点之一。药价为何居高不下？行政降价为何收效不彰？《财经》记者遍访各地医院、药企和相关管理部门，采访了包括大型医药企业高层、医生、药剂师、医药代表在内的很多医药行业从业人员，也从各地采集了大量的数据，试图解开这个困惑国人已久的“药价之谜”。

农村合作医疗调整推进节奏 2005年05月08日 《财经》实习记者 常红晓 筹资成本高、农民受益少、管理不规范，成为农村合作医疗进一步推进的主要障碍

增加医疗卫生供给 2003年07月19日 宋国青/文 “非典”发生与快速传播的一个可能的原因，是医疗服务的社会供给有很大问题。基本的问题在医疗体制，要害是价格杠杆的作用不到位

重建中国公共卫生医疗系统 2003年05月08日 萧庆伦/文 一个完整的公共卫生系统，应该在城市和农村双管齐下，否则留下农村这个大缺口，任何先进的城市疫病防线也会顷刻崩溃