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2007年12月25日
胡舒立
冷静辨析体制之弊，公正地看待医生的贡献、作用与职业困境，当为启动医疗改革的重要起点
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2007年12月25日
《财经》记者 任波
没有一个国家的医疗保障制度是完美的，公平和效率是当今各国医疗保障制度改革不可回避的两大问题
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2007年12月07日
《财经》记者 赵何娟 任波
发改委拟提交国务院的医改方案，已形成较成熟的成稿。新版医改方案形成了多种制度交叉并进的复合结构，包括四大体系、八项机制和两项基本制度
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2007年12月06日
《财经》记者 赵何娟 任波
农民与城镇居民所获得的政府补贴、保险报销及大病救助待遇完全相同，意味着过去试行的新型农村合作医疗，被一次性并入“城乡居民基本医疗保险”体系
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2007年12月03日
《财经》记者 赵何娟
六部委发文强调建立以大病统筹为主的城镇居民基本医疗保险，同时要求加强和完善医疗服务管理
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2007年11月16日
《财经》记者 赵何娟
九套医改方案调动了国内外的资源和智慧，也反映了来自不同方向的权力和利益之争
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2007年11月16日
《财经》记者 赵何娟
九大方案博弈和争论后，“供需”均补成为折中的结论
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2007年11月16日
《财经》记者 赵何娟
作为一个发展中国家，在干预重点和干预方式上的选择尤其重要
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2007年08月06日
《财经》记者 任波
医改的前提，是要厘清政府责任的边界。哪些事该政府做，哪些事该交给市场？政府管多少？应该怎么管？公众期待着答案揭晓的时刻早日临近
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2007年04月16日
《财经》记者 任波 张映光
目前的城镇居民医保即使能够实现，仍然只能算是一个低水平的“全覆盖”。这是一个财政约束下不得已的选择
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2007年02月01日
张春霖/文
在医改过程中，与其在政府已经主导的情况下继续强调政府主导，不如把方向定位在政府和民间力量、市场机制的最有效结合上
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2006年10月16日
《财经》记者 张映光
医疗界的“反商业贿赂”须当标本兼治，方可还公众一个清明的医疗界
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2006年02月20日
宋晓梧/文
针对我国医疗资源过度集中在政府手中的现状，建议逐步把40％左右的医疗资源转为民办民营
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2005年12月16日
《财经》记者 张映光 戴维
药品价格高企，已成为引起全社会高度关注却始终未能得以解决的焦点之一。药价为何居高不下？行政降价为何收效不彰？《财经》记者遍访各地医院、药企和相关管理部门，采访了包括大型医药企业高层、医生、药剂师、医药代表在内的很多医药行业从业人员，也从各地采集了大量的数据，试图解开这个困惑国人已久的“药价之谜”。
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2005年08月08日
胡舒立/文
“全民医保”的口号喊得越动人，越容易把我们引向歧途
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2005年05月08日
《财经》实习记者 常红晓
筹资成本高、农民受益少、管理不规范，成为农村合作医疗进一步推进的主要障碍
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2003年07月19日
宋国青/文
“非典”发生与快速传播的一个可能的原因，是医疗服务的社会供给有很大问题。基本的问题在医疗体制，要害是价格杠杆的作用不到位
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2003年05月08日
萧庆伦/文
一个完整的公共卫生系统，应该在城市和农村双管齐下，否则留下农村这个大缺口，任何先进的城市疫病防线也会顷刻崩溃
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2000年06月01日
随着《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》的出台，以“医药分开”、“医政分开”、盈利性与非盈利性医疗机构分类管理为标志的大动作开始启动。中国医疗卫生体制改革框架浮出水面