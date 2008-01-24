中国和移动技术的未来 2008年01月26日 《财经》特约记者 潘筱颖 装着五个手机的王建宙可能是本次论坛上携带移动通信设备最多的人

天津之夜：“夏季达沃斯”奏响序曲 2008年01月25日 《财经》特派记者 严江宁 “天津之夜”进入论坛的主会场和大会的日程，不能不说是一个飞跃