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  • 中国和移动技术的未来
    2008年01月26日
    《财经》特约记者 潘筱颖
    装着五个手机的王建宙可能是本次论坛上携带移动通信设备最多的人
     
  • 《财经》达沃斯早餐会见闻
    2008年01月25日
    □张力奋/文
    原本以为赶早餐会的人会减少，但出乎意料，餐厅里已坐满大半，足有50多人，其中有不少金融与传媒的重量级人物
     
  • 天津之夜：“夏季达沃斯”奏响序曲
    2008年01月25日
    《财经》特派记者 严江宁
    “天津之夜”进入论坛的主会场和大会的日程，不能不说是一个飞跃
     
  • 东道国瑞士环境质量最优
    2008年01月24日
    《财经》记者 王欢
    一项名为“2008环境表现指数”的排名显示，瑞士的环境质量世界第一。在国家财富差距不大时，国家决策者的环境政策起至关重要的作用
     
 

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