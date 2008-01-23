如何在欧洲市场与宏碁争夺市场份额，加强消费型业务，是困扰联想今后发展的重要议题

2008年01月23日

《财经》特派记者 楼夷

中国的改革是渐进性的；世界如何对待中国的崛起，是我国面临的最重大的地缘政治议题