日本首相宣布成立百亿美元基金抗击全球变暖 2008年01月27日 《财经》记者 曹海丽 今年起支付，其中80亿美元帮助缓和气候变化，20亿美元援助实施清洁能源转换的国家

多哈回合谈判：生存还是死亡？ 2008年01月27日 《财经》记者 曹海丽 2008年对多哈回合谈判是至为关键的一年，能否在美国总统换届之前达成协议，系于今年

“美国品牌”受损了吗？ 2008年01月26日 《财经》记者 曹海丽 美国形象在过去几年里遭到来自世界不同角落的质疑， 但默多克等人对此不以为然

法国投资大使：欢迎中国主权财富基金 2008年01月26日 《财经》特派记者 楼夷 但必须符合两个条件：透明度和互惠

凯雷致力但尚未获中国主权财富投资 2008年01月26日 《财经》特派记者 王烁 其创始人预言，在未来几年内新兴经济体将出现规模可与国际一流同行相匹敌的巨型PE

国际清算银行总裁：央行们可以做得更好 2008年01月26日 《财经》特派记者 王烁 当务之急是使市场能正确地为资本定价，这要求可靠、全面、透明的信息，要求更系统的披露

美林CEO塞恩认为次贷危机远未见底 2008年01月26日 《财经》特派记者 王烁 危机根源是美国房价下跌，而房价下跌未止

IMF总裁卡恩：有条件国家应采取扩张性财政应对危机 2008年01月26日 《财经》特派记者 王烁 前美国财政部长萨默斯认为，这一表态对IMF而言具有“历史性意义”

G8扩到G多少？ 2008年01月26日 《财经》特派记者 王烁 对挑战的看法不一，但在应对之策上，很明显有一个共识：现有国际体系的基本格局已不足以应对所有挑战

经合组织秘书长葛利亚：期待中国的加入 2008年01月26日 《财经》特约记者 潘筱颖 葛利亚表示，中国如能加入，将推动经合组织成为更加全球化、更具广泛代表性的国际机构

伊藤隆敏：中国已有房地产泡沫危机 2008年01月25日 《财经》特派记者 严江宁 他认为，在上海、北京等城市，房地产泡沫迹象已经出现

越南副总理解读竞争要素 2008年01月25日 《财经》特约记者 潘筱颖 提高劳动力素质和生产效率；政治稳定；向私有资本提供更大的投资空间

网络化时代的恐怖主义 2008年01月25日 《财经》记者 黄山 极端主义组织利用互联网传播信息和招募、培训新人，如何看待互联网对恐怖主义的意义？

腐败研讨会：定义和应对 2008年01月25日 《财经》记者 黄山 腐败可以定义为治理中出现的根本性缺陷，其恶化的形式包括游戏规则不明确、政府决策结果不可预见以及腐败人员逍遥法外

备战“衰退” 2008年01月25日 《财经》实习记者 张翃 不管是陷入衰退，还是只是增长放缓，企业都应做好准备

世界的风险在哪里？ 2008年01月25日 《财经》实习记者 张翃 大部分与会者对全球的商业环境保持“审慎的乐观”

潘基文：水危机将成08年全球话题 2008年01月25日 《财经》记者 王欢 2007年的年会上，气候变化成为引领一年的全球议题；今年，注意力转向了水

世行行长佐利克：选择林毅夫的理由 2008年01月25日 《财经》特派记者 楼夷 “因为他是一个非常杰出的经济学家”；世行前任行长沃尔芬森、前首席经济学家斯蒂格利茨均持此论

中东困局求解 2008年01月25日 《财经》记者 王欢 与会者指出，青年人将是中东经济和政治改革的源泉所在；私营部门应发挥更大的作用