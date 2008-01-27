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  • 达沃斯年会：担忧中闭幕
    2008年01月28日
    《财经》记者 曹海丽
    世界经济未来面对的变数、全球化挑战、地区冲突、恐怖主义、气候变化以及水危机，构成了本届年会的主要议题
     
  • 日本首相宣布成立百亿美元基金抗击全球变暖
    2008年01月26日
    《财经》记者 曹海丽
    今年起支付，其中不超过80亿美元帮助缓和气候变化，不超过20亿美元援助实施清洁能源转换的国家
     
 

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