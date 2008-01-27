世界经济未来面对的变数、全球化挑战、地区冲突、恐怖主义、气候变化以及水危机，构成了本届年会的主要议题

2008年01月26日

《财经》记者 曹海丽

今年起支付，其中不超过80亿美元帮助缓和气候变化，不超过20亿美元援助实施清洁能源转换的国家