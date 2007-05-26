东航竞购战 2008年01月28日 《财经》记者 陈慧颖 李其谚 于宁 等 一个在两家大型国企之间展开的竞购战为何发生，又为何突然休克？这场一开始就悬念不断、惊心动魄的收购战将如何继续？

东航引资新航 交易尚未画上句号 2008年01月28日 改编自5月28日出版的《财经》杂志 东航引资重组“还需要有关部门的政策支持”；新航对其远在中国上海的同行的未来表现，也仍心存疑虑

东航百亿引资重组 2008年01月28日 《财经》实习记者 庄颖 记者 季敏华 作出79亿港元投资的重大决定后，新加坡航空对远在上海的合作伙伴的未来表现，心中还有疑虑

东航引资新航获批 2008年01月28日 《财经》记者 于达维 东航将以定向增发H股方式引入新航，增发后东航集团将占股51％，新航占15.8％，淡马锡占8.2％，增资逾百亿元