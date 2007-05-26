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  • 东航竞购战
    2008年01月28日
    《财经》记者 陈慧颖 李其谚 于宁 等
    一个在两家大型国企之间展开的竞购战为何发生，又为何突然休克？这场一开始就悬念不断、惊心动魄的收购战将如何继续？
     
  • 东航引资新航 交易尚未画上句号
    2008年01月28日
    改编自5月28日出版的《财经》杂志
    东航引资重组“还需要有关部门的政策支持”；新航对其远在中国上海的同行的未来表现，也仍心存疑虑
     
  • 东航百亿引资重组
    2008年01月28日
    《财经》实习记者 庄颖 记者 季敏华
    作出79亿港元投资的重大决定后，新加坡航空对远在上海的合作伙伴的未来表现，心中还有疑虑
     
  • 东航引资新航获批
    2008年01月28日
    《财经》记者 于达维
    东航将以定向增发H股方式引入新航，增发后东航集团将占股51％，新航占15.8％，淡马锡占8.2％，增资逾百亿元
     
  • 东航欲引国资委向集团公司增资
    2008年01月28日
    庄颖
    “A+H”两条腿定向增发，国资委注资将保持国有绝对控股。日益高企的H股价格已成新航入局的一大障碍
     
 

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