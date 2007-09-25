竞购方案最终未能获得国务院国资委支持；如无意外，新加坡航空和淡马锡将成为持股东航24％的外资股东；有迹象显示国航并未完全放弃竞购计划

中航方面表示，“对新航入股一事是投赞成票还是投反对票，中航方面并没有表明态度”

2008年01月28日

改编自10月1日出版的《财经》杂志

国航公告“目前并且在未来三个月内不会有与该等事项有关的筹划、商谈、意向和协议等”，语义暧昧，引人暇思