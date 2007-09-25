 
财经网首页 > 专题 > 东航竞购战专题 > 多方相持
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  • 李丰华称东航“未贱卖”国资
    2008年01月28日
    《财经》记者 文辛
    东航董事长李丰华透露，东航集团可能代表国资委在香港收购定向增发H股
     
  • 国航方面公告反对新航入股东航
    2008年01月28日
    《财经》实习记者 张娜
    东航股东认为“3.80港元的入股价格未能反映东航价值”，“东新方案”中有关反摊薄和竞业禁止条款“不公平”
     
  • 国航、国泰联手竞购东航流产
    2008年01月28日
    《财经》记者 于宁 陈慧颖
    竞购方案最终未能获得国务院国资委支持；如无意外，新加坡航空和淡马锡将成为持股东航24％的外资股东；有迹象显示国航并未完全放弃竞购计划
     
  • 中航澄清“赞成新航入股东航”传言
    2008年01月28日
    《财经》记者 张娜
    中航方面表示，“对新航入股一事是投赞成票还是投反对票，中航方面并没有表明态度”
     
  • 东航竞购战缘何戛然而止
    2008年01月28日
    改编自10月1日出版的《财经》杂志
    国航公告“目前并且在未来三个月内不会有与该等事项有关的筹划、商谈、意向和协议等”，语义暧昧，引人暇思
     
  • 东航：对国航下一步举动严阵以待
    2008年01月28日
    《财经》记者 陈慧颖 实习记者 高健
    东航人士称，“我们希望他们就此住手，但要是不住手，我们也会有所准备。”
     
 

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