东航引资被否，中航将进一步竞购东航 2008年01月28日 《财经》实习记者 张娜 1月8日下午，东航引资新加坡航空方案遭特别股东大会投票否决后，中航集团新闻发言人称其为“正常市场行为”；新加坡航空称将继续与东航建立关系

特别股东大会表决，东航引资方案被否 2008年01月28日 《财经》记者 季敏华 1月8日下午3时许投票表决结束，东航H股小股东中的74.70％投票反对，A股小股东中的94.05％投票反对

东航质疑中航有限方案 2008年01月28日 《财经》记者 季敏华 中航有限收购东航股份的报价比新航、淡马锡高出至少32%，但东航坚称东新方案是引入战略投资者的惟一选择

投票前夜 东航国航“总结陈词” 2008年01月28日 《财经》记者 陈慧颖 东航倾心于“新东恋”，而国航及中航有限阻击交易之意昭然