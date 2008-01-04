 
财经网首页 > 专题 > 东航竞购战专题 > 投票前后
个股查询：
 
  • 东航引资被否，中航将进一步竞购东航
    2008年01月28日
    《财经》实习记者 张娜
    1月8日下午，东航引资新加坡航空方案遭特别股东大会投票否决后，中航集团新闻发言人称其为“正常市场行为”；新加坡航空称将继续与东航建立关系
     
  • 特别股东大会表决，东航引资方案被否
    2008年01月28日
    《财经》记者 季敏华
    1月8日下午3时许投票表决结束，东航H股小股东中的74.70％投票反对，A股小股东中的94.05％投票反对
     
  • 东航质疑中航有限方案
    2008年01月28日
    《财经》记者 季敏华
    中航有限收购东航股份的报价比新航、淡马锡高出至少32%，但东航坚称东新方案是引入战略投资者的惟一选择
     
  • 投票前夜 东航国航“总结陈词”
    2008年01月28日
    《财经》记者 陈慧颖
    东航倾心于“新东恋”，而国航及中航有限阻击交易之意昭然
     
  • 1月8日：决定东航命运的时刻
    2008年01月28日
    改编自1月7日出版的《财经》杂志
    种种迹象显示，随着投票日期临近，胜利的天平正在向国航一方倾斜
     
  • 东航投票迫近 舆论战白热化
    2008年01月28日
    《财经》记者 陈慧颖 于宁 季敏华
    两地基金经理的选择将直接左右事态发展。国航与东航正想方设法造势，以争取小股东。国航方面称已获得排名前几位的机构投资人支持
     
 

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