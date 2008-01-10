 
财经网首页 > 专题 > 东航竞购战专题 > 未到终局
个股查询：
 
  • 南航否认与东航合作涉及股权
    2008年01月29日
    《财经》记者 季敏华
    合作包括十方面，一年前开始谈，但宣布较突然。南航称从未停止在资本运作层面的尝试，但尚未可公布
     
  • 中航有限将促成国航东航战略合作
    2008年01月28日
    除了以5港元/股价格共同认购东航将发行的近30亿H股以外，还将配合促成国航与东航在上海建立以东航航空为主体枢纽运营体系，整合双方货运业务
     
  • 中航入股东航计划公布
    2008年01月28日
    《财经》记者 陈慧颖
    中航有限建议，以不低于每股5港元的价格，与东航集团共同认购东航发行的29.8亿H股
     
  • 东航引资方案被否 投行看跌航空股
    2008年01月28日
    《财经》实习记者 王培霖
    美林、瑞银、野村等几家投行发表报告均建议“卖出”东航，并认为中国的航空股普遍被高估
     
  • 国航东航摊牌
    2008年01月07日
    《财经》记者 陈慧颖 于宁等
    在这场争夺小股东的战役中，国航已占得先机；但东航与国航之争，绝不会因为1月8日的投票而结束
     
 

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