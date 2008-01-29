2011年03月18日

3月8日，中心举行河北涉县井店镇战略规划讨论会。该战略由中心规划委员会副主任袁崇法研究员负责，由规划研究部钟笃粮主持，参与人员包括规划研究部荣西武博士、王大伟博士、倪碧野和试点处黄跃。