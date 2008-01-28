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  • 【财经观察】特大雪灾呼唤“气候觉醒”
    2008年02月02日
    胡舒立
    此次大面积冰雨雪灾，正是极端性气候事件使人类蒙受灾难的又一明证，中国人实现“气候觉醒”已当其时
     
  • 恶劣天气短期加剧通胀压力
    2008年01月29日
    《财经》实习记者 义增
    经济分析人士认为，近两个月的居民消费价格指数仍将较高，但灾害对全年的通胀不会构成较大影响
     
  • 罕见冰雪灾害或将引发全局问题
    2008年01月28日
    《财经》记者 段宏庆
    此次冰雪灾害将考验中国政府的统筹应对和协调能力，或许还需考虑整个中国的应急、减灾机制是否需要进行重新架构
     
 

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