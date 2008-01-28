【财经观察】特大雪灾呼唤“气候觉醒” 2008年02月02日 胡舒立 此次大面积冰雨雪灾，正是极端性气候事件使人类蒙受灾难的又一明证，中国人实现“气候觉醒”已当其时

恶劣天气短期加剧通胀压力 2008年01月29日 《财经》实习记者 义增 经济分析人士认为，近两个月的居民消费价格指数仍将较高，但灾害对全年的通胀不会构成较大影响