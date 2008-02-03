专家澄清：中国并未遭遇严冬 2008年02月25日 《财经》记者 王以超 此次长江中下游仅仅是达到或者接近冷冬标准，但随着经济发展损失大为增加

中国或再现大范围雨雪天 2008年02月25日 《财经》记者 朱弢 未来几天，豫苏皖鄂地区有中到大雪，全国将出现大范围的雨雪天气，并大幅降温

广州市长：期望铁道部能与地方加强沟通 2008年02月20日 《财经》记者 王晓林 这是广州政协副主席郭锡龄公开批评铁道部后，广州市长张广宁首次对广州火车站旅客大规模滞留事件表态

民政部确定灾后重建时间表 2008年02月14日 2月底前完成对倒损民房的排查核定，争取到6月底以前完成倒损民房的恢复重建

灾后重建全面启动 2008年02月14日 《财经》记者 常红晓 此次冰雪灾害的直接经济损失，达到2007年中国全部自然灾害总损失的近一半

雨雪冰冻中到底有多少伤亡事故？ 2008年02月14日 《财经》记者 李虎军 实习记者 高文欢 市场大棚被雪压塌事故频发，若提前做好通知，伤亡本可减少。雪灾致死统计中，未包括间接致死者

雪灾造成1111亿元直接经济损失 2008年02月14日 下一阶段，抗击冰雪灾害将由应急抢险抗灾转入全面恢复重建

确保全国所有县城春节前恢复供电 2008年02月05日 全国约170个县城受灾影响供电，恢复和部分恢复131个，正抢修恢复39个

广州站仍滞留旅客八万人 2008年02月05日 因杭州、南京、常州等机场受大雾影响，全国民航47个航班取消

京珠高速全线贯通 2008年02月04日 全国的道路、铁路、民航、航运交通继续趋于正常，发展形势良好

春节黄金周天气整体向好 2008年02月04日 南方大部分地区天气将出现晴好，北方地区无明显降水，天气也以晴好为主

中国低温雨雪灾害为50年一遇 2008年02月04日 《财经》记者 王以超 “拉尼娜”现象会持续到今年夏天，是否会导致夏季洪水或将在4月份进一步明确

积雪压倒大棚 江西连续出现人员伤亡 2008年02月04日 《财经》记者 李虎军 春节即将来临，雪灾仍未结束，由于各种原因遇难的人数也在不断增长

里昂证券：电煤供应未到最困难时刻 2008年02月04日 《财经》记者 徐可 “煤荒”、“电荒”将随春节假期工厂停产而缓解，但在夏天达到最高点

京珠高速基本恢复正常 2008年02月04日 《财经》记者 张娜 本次受灾最为严重的京珠高速公路除部分路段外，基本恢复正常

民航运行已基本恢复正常 2008年02月03日 《财经》记者 张娜 截至2月2日，受灾地区各机场共滞留旅客2600余人，积压旅客5万人

铁路运输基本正常 广州尚有百万旅客待运 2008年02月03日 《财经》记者 张娜 京广南段又有两处地方电力跨越线塌网，京广南段和沪昆线部分铁路牵引变电所停电