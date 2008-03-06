周小川续任中国人民银行行长 2008年03月17日 新组建五个部的部长分别是李毅中、李盛霖、尹蔚民、周生贤和姜伟新

上一届国务院领导成员仅两人续任 2008年03月17日 与上一届相比，本届国务院领导成员的构成有一些细微变化

国务院副总理今日表决产生 2008年03月17日 还将决定国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长、审计长、秘书长人选

政协九大专门委员会精英荟萃 2008年03月17日 其中，张左己领衔经济委员会，囊括财经界众多知名人士

王胜俊为新中国第八位“高法”院长 2008年03月16日 曾是首批被授予副总警监警衔的13位政法界人士之一

曹建明为新中国最年轻总检察长 2008年03月16日 14年前曾与王沪宁、陈竺、余秋雨等同时入选上海十大高教精英

十一届人大副委员长数历史上最少 2008年03月15日 相较上届，少数民族副委员长减少一名；女性副委员长数持平

国家副主席25年换六位 2008年03月15日 习近平是新中国第九位国家副主席，也是当选时年龄最轻者

解读新一届政协常委构成 2008年03月13日 与十届相比，非中共人士与少数民族人士的常委总数没有变化，但女性常委减少了五名

政协副主席多一半为新面孔 2008年03月13日 25年来首次出现由中央政治局委员兼任政协排名第一的副主席，并由政协副主席兼任政协秘书长

习近平领衔统筹奥运 2008年03月12日 中央成立北京奥委会和残奥会的领导小组，习近平任组长，周永康、刘淇任副组长

十一届人大常委会副委员长将减两名 2008年03月11日 人大常委会常委总数较上届多两名；差额比例增加2%，差额数增加四名

政协换届 杜青林说明人选推举过程 2008年03月10日 新一届全国政协领导机构提名人选一般应为20世纪40年代以后出生

“红色后代”聚首“两会” 2008年03月09日 毛周朱邓陈及八大元帅均有后人出任政协委员或当选人大代表

李金华将卸任审计长 2008年03月07日 进入政协主席团，并将于7月出任联合国审计委员会委员

媒体眼中的三位财经高官 2008年03月07日 谢旭人“稳”；周小川“细”；马凯“诚”