代表委员对阵“虎照门” 2008年03月07日 《财经》记者 罗昌平 真相如同一根刺卡在民众的念想中，破坏力将使得政府的公信力蒙羞

从申纪兰到朱雪芹 2008年03月06日 《财经》记者 杨彬彬 两代农民代表的经历折射出了中国的产业变迁和社会阶层变迁

“民生理念”延续 2008年03月05日 《财经》记者 罗昌平 关注民生成为过去五年的施政主线，“大部门制”改革也是为了有利于解决宏观调控和民生问题

缅怀“老面孔” 2008年03月05日 《财经》记者 段宏庆 “人大工作一是立法，二是监督；做人大代表，重在尽心”