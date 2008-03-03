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  • 代表委员对阵“虎照门”
    2008年03月07日
    《财经》记者 罗昌平
    真相如同一根刺卡在民众的念想中，破坏力将使得政府的公信力蒙羞
     
  • 从申纪兰到朱雪芹
    2008年03月06日
    《财经》记者 杨彬彬
    两代农民代表的经历折射出了中国的产业变迁和社会阶层变迁
     
  • “民生理念”延续
    2008年03月05日
    《财经》记者 罗昌平
    关注民生成为过去五年的施政主线，“大部门制”改革也是为了有利于解决宏观调控和民生问题
     
  • 缅怀“老面孔”
    2008年03月05日
    《财经》记者 段宏庆
    “人大工作一是立法，二是监督；做人大代表，重在尽心”
     
  • 从开放起步
    2008年03月03日
    《财经》记者 杨彬彬
    党代会、人代会、政协，是中国最重要的三次政治会议。其开放度和透明度，往往被外界解读为中国政治民主进步的标志之一
     
 

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