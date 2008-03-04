河南检察长吁立法预防职务犯罪 2008年03月14日 《财经》记者 王和岩 蔡宁指出，将预防职务犯罪由一般工作部署向依法规范推进，十分迫切和必要

张华祝：中国发展核电铀资源不成问题 2008年03月14日 《财经》记者 王以超 预料未来15年内，中国国内核燃料供应有望翻番，不会拉动国际铀价大幅上涨

宁高宁：世界粮价已进入新的平台 2008年03月11日 《财经》记者 杨彬彬 实习记者 王超 中国大豆进口量不断增长、美国对燃料乙醇的鼓励政策，是推高世界粮食价格上涨的制约性因素

孔栋：东航并购值得冒险尝试 2008年03月10日 《财经》记者 张娜 孔栋表示，投资东航并非要控制东航。即使东航不考虑，也相信能找到在战略上与国航有共识的公司

刘克崮：开行商业化转型着手资金来源 2008年03月07日 《财经》记者 张宇哲 开拓资金来源的多元化，包括吸收企业存款，以及考虑在沪深证券交易所面向个人发行开行金融债等

华融总裁吁为资产公司商业化转型立规 2008年03月06日 《财经》记者 张宇哲 目前资产管理公司商业化转型方案尚待国务院批准。丁仲篪透露，华融转型后，将改制整体上市

程恩富：国资法审议应加速并透明 2008年03月06日 《财经》实习记者 徐凯 呼吁尽快审议《国有资产法》，建议国有资产经营情况应单独向人大提交专题报告

张富生：中远积极推进重组上市 2008年03月06日 《财经》实习记者 王超 张富生表示非上市资产可直接注入中国远洋，也有可能单独上市，今年比较重要的一块是油轮船队

于宁：律师参政议政新气象 2008年03月06日 《财经》实习记者 覃旭 首次当选全国政协委员的中华全国律师协会会长于宁提议政协设立法律界别

徐显明：法学高等教育亟待改革 2008年03月05日 《财经》实习记者 胡玥 他建议从本科起招收有志从业法律的优秀生源，进行为期六年的全面培养

郑晖：应研究解决农民土地抵押、质押问题 2008年03月05日 《财经》记者 张宇哲 杨彬彬 农发行行长郑晖认为，应把财政性支农资金和政策性信贷资金很好地结合起来

刘永好解说农产品涨价原因 2008年03月05日 《财经》记者 于宁 罗昌平 推动农业现代化、规模化发展，培养农业产业链，促成农业转型是治本之道

宋鱼水：司法体制改革首在基础保障 2008年03月05日 《财经》记者 段宏庆 基层法院目前办案压力大。司法改革应该首先加强基础保障，给法官以制度的支撑

周厚健：中国彩电业面临再次过冬 2008年03月04日 《财经》记者 杨彬彬 受制于技术壁垒，中国平板电视已基本丧失定价权

杨元庆：国家支持企业“走出去”应一视同仁 2008年03月04日 《财经》记者 杨彬彬 杨元庆认为，中国企业“走出去”有两大瓶颈：一是品牌推广；一是研发实力。这些都需要政府从政策和资金层面加以支持