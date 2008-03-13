温家宝对美国经济深表忧虑 2008年03月18日 “美元不断贬值，何时能够见底？美国究竟会采取什么样的货币政策？”

温家宝强调实行改革须解放思想 2008年03月18日 《财经》记者 朱弢 抑制通货膨胀，推进社会公平正义及加强社会主义精神文明建设是未来工作重点

刘家义任审计长 2008年03月17日 曾为最年轻的副审计长，兼任高校教授

谢旭人续任财政部部长 2008年03月17日 此前已接替辞职的金人庆担任财政部部长半年多

全国人大“专职常委”扩编 2008年03月17日 《财经》实习记者 覃旭 本届人大进一步扩展“专职常委”来源渠道，来自全国人大常委会工作机关的人员也获得晋升

姜伟新出任住房和城乡建设部部长 2008年03月17日 《财经》实习记者 陈茜 住房和城乡建设部为新组建部门，姜伟新原为建设部副部长

李盛霖任交通运输部部长 2008年03月17日 《财经》实习记者 陈茜 交通运输部为新组建部门，李盛霖原为交通部部长

刘延东、梁光烈、马凯、孟建柱、戴秉国任国务委员 2008年03月17日 《财经》记者 张卓 刘延东为其中惟一女性，61岁的孟建柱在五人中年龄最小

杨洁篪、陈德铭分任外交部和商务部部长 2008年03月17日 《财经》记者 曹祯 杨洁篪于去年4月出任外交部长，陈德铭在去年12月担任商务部长，此次均为续任

上一届国务院领导成员仅两人续任 2008年03月17日 《财经》记者 吴鹏 与上一届相比，本届国务院领导成员的构成有一些细微变化

李克强、回良玉、张德江、王岐山任副总理 2008年03月17日 《财经》记者 欧阳洪亮 年龄最小的李克强系常委，回良玉系惟一续任的副总理

周小川续任中国人民银行行长 2008年03月17日 《财经》记者 吴鹏 新组建五个部的部长分别是李毅中、李盛霖、尹蔚民、周生贤和姜伟新

张平任国家发改委主任 2008年03月17日 《财经》实习记者 陈茜 现年62岁，此前任国务院副秘书长

政协九大专门委员会精英荟萃 2008年03月17日 《财经》记者 吴鹏 其中，张左己领衔经济委员会，囊括财经界众多知名人士

王梦恕：中国应慎上磁悬浮项目 2008年03月13日 《财经》记者 王和岩 在安全、可靠、适用及经济性各方面，磁悬浮和商业化要求之间均有距离