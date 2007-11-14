从铁路运输看铁道部政企分开 2008年03月14日 □赵坚/文 铁路运输须由铁道部进行统一调度指挥，从而维护铁路路网完整性的说法是没有根据的

工业信息化 电信何去何从？ 2008年03月12日 《财经》记者 欧阳长征 电信行业监管格局与方向未在方案中呈现

“大卫生”更需独立监管 2008年03月11日 《财经》记者 张映光 大卫生部统一监管权在一定程度上提高了行政效率，但需要配套能够真正独立的监管机制

建设部住房保障职能“归位” 2008年03月11日 《财经》记者 杨彬彬 组建住房和城乡建设部，以加快建立住房保障体系、加强城乡建设统筹，不再保留建设部

整合人力资源 统一两个市场 2008年03月11日 《财经》记者 任波 常红晓 人事部与劳动和社会保障部的整合，提供了事业单位和城镇职工统一机制、整合管理的新契机

能源管理机构改革小步慢行 2008年03月11日 《财经》记者 赵剑飞 中国将成立国家能源委员会，并组建国家能源局，发改委与能源有关的主要职能将逐渐向国家能源局归拢

胡舒立：“大部门制”的政改意蕴 2008年03月10日 胡舒立 仅从“两会”前十七届二中全会公报观察，可知此项改革牵动面大，其核心价值当与公众期盼已久的民主政治建设相关联

胡舒立：行政体制、机构设置和政治体制改革 2008年03月10日 胡舒立 未来的变动虽然主要体现在政府主要经济部门中，却不仅有助于市场经济体制建立，而且直接推动政治体制改革