大部门制局限 2008年03月27日 大卫·多纳迪奥 把相关政府职能并入数量更少而规模更大的部门，会减少个人应承担的职责，从而降低效率

“大部制”真义 2008年03月17日 《财经》记者 罗昌平 杨彬彬 赵剑飞 等 30年来的第六次政府机构改革，仍需寻找超越分合循环的道路

工业和信息化部成立路径解密 2008年03月14日 《财经》记者 欧阳长征 信监委曾是候选方案，最终方案出人预料。发改委哪些部门将被纳入重组，广电总局为何保留，参与专家详述方案出台前后

铁道部未纳入新“大交通部” 2008年03月12日 《财经》记者 张娜 原交通部、中国民用航空总局、国家邮政局以及建设部指导城市客运的职能将合并，组建成立新的交通运输部。下一步如何“继续推进改革”成为未来机构改革的悬念之一

环保部终出水 2008年03月11日 《财经》记者 王以超 实习记者 张瑞丹 如果经济增长方式不作根本性转变，任何环保机构也将无能为力

国务院机构改革方案公布 2008年03月11日 《财经》记者 杨彬彬 罗昌平 组建工业和信息化部、交通运输部、人力资源和社会保障部、环境保护部、住房和城乡建设部。改革后，国务院组成部门由目前的28个减少至27个

“大卫生部”渐行渐近 2008年03月11日 《财经》记者 赵何娟 张映光 “大卫生部”组建方案已获国务院原则性通过，将成为医、药、食品和公共卫生四大领域的“总管”

中国拟组建工业与信息化部 2008年03月10日 《财经》记者 欧阳长征 拟议的方案中，该部将由信息产业部、发改委科技司、国防科工委和国务院信息化办公室等组成

电信广电合并之议风声再起 2008年03月10日 《财经》记者 欧阳长征 赵何娟 拟议中的方案是将信息产业部、广电总局和国务院信息化办公室合并，组建类似于国家电信监管委员会的新机构。但合并不会马上到来

委员代表热议“大卫生部” 2008年03月10日 《财经》记者 罗昌平 卫生部长陈竺首次回应“大卫生部”，医药界人大代表钟南山关注谁来统管医改方案

“能源部”呼之欲出 2008年03月10日 《财经》记者 赵剑飞 虽然《能源法》数易其稿，但从目前情况看，建立一个统一的能源主管部门现在已成共识。

“大部门制”猜想 2008年03月10日 《财经》记者 常红晓 以机构改革推动“政府职能转变”，一直是历次政府体制改革的核心；而探索实行“大部门体制”，其核心要义不是增加部门而是精简

“大部门制”将成“两会”热点 2008年03月10日 《财经》记者 罗昌平 有关“大部门制”方案的审议并表决将占用四天会期。3月11日下午3时，国务委员兼国务院秘书长华建敏将作“关于《国务院机构改革方案（草案）》的说明”

十七大报告透出政府机构改革信息 2008年03月10日 尽管担心大部门体制会直接影响某些部门的利益，但有专家认为，鉴于执政党的决心和民众的支持，中共十七大后，中国将掀起新一轮政府管理体制的改革浪潮

机构改革“路线图”渐明 2008年03月10日 《财经》记者 常红晓 结合《政府工作报告》和《关于深化行政管理体制改革的意见》，新一轮机构改革“路线图”日渐清晰

大部制改革的法制约束 2008年03月10日 《财经》记者 段宏庆 大部制有利于提高行政效率，但也会产生部门权力集中的问题，必须加强问责和监督

国务院机构20年经历四次改革 2008年03月10日 《财经》记者 辛文 组成部委愈改愈少，由20年前的41个，已减至目前的28个

机构改革待变 2008年03月10日

央行机构改革内幕 2008年03月10日 □ 易青/文 中南海的决策层五年多以前就作出决定，要对中国人民银行的分支机构设置进行改革。但直到亚洲金融危机爆发的1997年岁末，实质性安排才最终浮出水面