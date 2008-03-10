2008年03月10日

【编者的话】2月28日，中共十七届二中全会审议通过了备受瞩目的《国务院机构改革方案（草案）》。其中，最受关注的是被民间称为“大部门制”的具体内容和实施步骤。此项改革牵动面大，从去年开始酝酿，从政界学界到官员专家皆广泛参与，并将对中国近中期的改革走向、经济发展和社会变迁产生巨大影响。《财经网》特辟此专题，集中报道有关“大部制”的进展以及各家建言。