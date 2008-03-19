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2008年03月25日
□张鸣/文
威权的政党，只有完成民主的转型，才有可能长久地生存下去，并且走向新生
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2008年03月24日
《财经》特派记者 苏勇鹏
马英九当选后的首个交易日，台湾交易所金融股和“三通”概念股涨幅巨大
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2008年03月23日
《财经》特派记者 苏勇鹏
两岸关系不是本次选举最大的议题，却是马英九不容回避的挑战
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2008年03月23日
《财经》特约作者 奥尼尔
对马英九上台最高兴的莫过于在大陆投资的150万台商
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2008年03月22日
《财经》记者 黄山
台湾第二次政党轮替，意味着民粹时代的结束
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2008年03月22日
《财经》特约作者奥尼尔
共有1300万余人参加投票，马英九得票率为58.45%
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2008年03月22日
《财经》特约作者 奥尼尔
台湾选择了经济和关系改善
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2008年03月22日
《财经》特派记者 苏勇鹏
点票一个半小时后，马英九和谢长廷的得票率分别为58%和42%
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2008年03月22日
《财经》特派记者 苏勇鹏
马英九直捣谢长廷重镇高雄市；谢则深入马英九之"虎穴"台北市
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2008年03月22日
《财经》特约作者 奥尼尔
预计投票率将达到75%-80%，难说谁将获胜
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2008年03月21日
《财经》特约作者 奥尼尔
这场战火猛烈的选战从去年年中至今，民进党手中只剩下这张“绿卡”牌可以打
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2008年03月21日
《财经》特派记者 苏勇鹏
民进党可能请出前“美国在台协会”主席指证马英九的美国绿卡仍然有效
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2008年03月21日
《财经》特派记者 苏勇鹏
据国民党方面的统计，今年返台投票的台商人数将突破20万人，超过2004年
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2008年03月20日
《财经》特约作者 奥尼尔
“入联”公投导致台湾选民严重分歧，亦构成台湾与岛外关系恶化的最大威胁
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2008年03月20日
《财经》特派记者 苏勇鹏
2000年和2004年，民进党获得的年轻人选票均比国民党多，但此次出现逆转
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2008年03月20日
《财经》特派记者 苏勇鹏
马英九在最后一星期的竞选活动中处于“挨打”状态，双方距离正在拉近
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2008年03月19日
《财经》特派记者 苏勇鹏
台湾警方称一男子曾计划以泼汽油引火自焚的方式袭击马英九
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2008年03月19日
《财经》特约作者 奥尼尔
如果马英九当选，他有可能在一系列促进两岸人员、货物、投资和技术流动上采取积极的政策
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2008年03月18日
《财经》特派记者 苏勇鹏
“蓝绿阵营纠缠大陆问题，倒不如把精神放在岛内实事上”
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2008年03月17日
《财经》特约作者 奥尼尔
本周六，台湾将选出领导人。民意调查持续显示，马英九一直领先民进党候选人谢长廷至少十个百分点