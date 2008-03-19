台湾新一轮政党轮替的意义 2008年03月25日 □张鸣/文 威权的政党，只有完成民主的转型，才有可能长久地生存下去，并且走向新生

选举后首日台股暴涨 2008年03月24日 《财经》特派记者 苏勇鹏 马英九当选后的首个交易日，台湾交易所金融股和“三通”概念股涨幅巨大

同一个挑战 2008年03月23日 《财经》特派记者 苏勇鹏 两岸关系不是本次选举最大的议题，却是马英九不容回避的挑战

台商欢迎选举结果 2008年03月23日 《财经》特约作者 奥尼尔 对马英九上台最高兴的莫过于在大陆投资的150万台商

新旧轮替 2008年03月22日 《财经》记者 黄山 台湾第二次政党轮替，意味着民粹时代的结束

马英九765万对谢长廷544万 2008年03月22日 《财经》特约作者奥尼尔 共有1300万余人参加投票，马英九得票率为58.45%

马英九大胜 2008年03月22日 《财经》特约作者 奥尼尔 台湾选择了经济和关系改善

马英九接近胜利 2008年03月22日 《财经》特派记者 苏勇鹏 点票一个半小时后，马英九和谢长廷的得票率分别为58%和42%

互攻腹地 2008年03月22日 《财经》特派记者 苏勇鹏 马英九直捣谢长廷重镇高雄市；谢则深入马英九之"虎穴"台北市

投票日 2008年03月22日 《财经》特约作者 奥尼尔 预计投票率将达到75%-80%，难说谁将获胜

马英九“绿卡”风波不散 2008年03月21日 《财经》特约作者 奥尼尔 这场战火猛烈的选战从去年年中至今，民进党手中只剩下这张“绿卡”牌可以打

民进党最后一击 2008年03月21日 《财经》特派记者 苏勇鹏 民进党可能请出前“美国在台协会”主席指证马英九的美国绿卡仍然有效

20万台商回岛投票 2008年03月21日 《财经》特派记者 苏勇鹏 据国民党方面的统计，今年返台投票的台商人数将突破20万人，超过2004年

“不可能完成的任务” 2008年03月20日 《财经》特约作者 奥尼尔 “入联”公投导致台湾选民严重分歧，亦构成台湾与岛外关系恶化的最大威胁

争夺年轻人 2008年03月20日 《财经》特派记者 苏勇鹏 2000年和2004年，民进党获得的年轻人选票均比国民党多，但此次出现逆转

马英九选情告急 2008年03月20日 《财经》特派记者 苏勇鹏 马英九在最后一星期的竞选活动中处于“挨打”状态，双方距离正在拉近

马英九有惊无险 2008年03月19日 《财经》特派记者 苏勇鹏 台湾警方称一男子曾计划以泼汽油引火自焚的方式袭击马英九

两岸经贸，两种选择 2008年03月19日 《财经》特约作者 奥尼尔 如果马英九当选，他有可能在一系列促进两岸人员、货物、投资和技术流动上采取积极的政策

“两岸共同市场”风波 2008年03月18日 《财经》特派记者 苏勇鹏 “蓝绿阵营纠缠大陆问题，倒不如把精神放在岛内实事上”