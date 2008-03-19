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个股查询：
 
  • 台湾新一轮政党轮替的意义
    2008年03月25日
    □张鸣/文
    威权的政党，只有完成民主的转型，才有可能长久地生存下去，并且走向新生
     
  • 选举后首日台股暴涨
    2008年03月24日
    《财经》特派记者 苏勇鹏
    马英九当选后的首个交易日，台湾交易所金融股和“三通”概念股涨幅巨大
     
  • 同一个挑战
    2008年03月23日
    《财经》特派记者 苏勇鹏
    两岸关系不是本次选举最大的议题，却是马英九不容回避的挑战
     
  • 台商欢迎选举结果
    2008年03月23日
    《财经》特约作者 奥尼尔
    对马英九上台最高兴的莫过于在大陆投资的150万台商
     
  • 新旧轮替
    2008年03月22日
    《财经》记者 黄山
    台湾第二次政党轮替，意味着民粹时代的结束
     
  • 马英九765万对谢长廷544万
    2008年03月22日
    《财经》特约作者奥尼尔
    共有1300万余人参加投票，马英九得票率为58.45%
     
  • 马英九大胜
    2008年03月22日
    《财经》特约作者 奥尼尔
    台湾选择了经济和关系改善
     
  • 马英九接近胜利
    2008年03月22日
    《财经》特派记者 苏勇鹏
    点票一个半小时后，马英九和谢长廷的得票率分别为58%和42%
     
  • 互攻腹地
    2008年03月22日
    《财经》特派记者 苏勇鹏
    马英九直捣谢长廷重镇高雄市；谢则深入马英九之"虎穴"台北市
     
  • 投票日
    2008年03月22日
    《财经》特约作者 奥尼尔
    预计投票率将达到75%-80%，难说谁将获胜 　　
     
  • 马英九“绿卡”风波不散
    2008年03月21日
    《财经》特约作者 奥尼尔
    这场战火猛烈的选战从去年年中至今，民进党手中只剩下这张“绿卡”牌可以打
     
  • 民进党最后一击
    2008年03月21日
    《财经》特派记者 苏勇鹏
    民进党可能请出前“美国在台协会”主席指证马英九的美国绿卡仍然有效
     
  • 20万台商回岛投票
    2008年03月21日
    《财经》特派记者 苏勇鹏
    据国民党方面的统计，今年返台投票的台商人数将突破20万人，超过2004年
     
  • “不可能完成的任务”
    2008年03月20日
    《财经》特约作者 奥尼尔
    “入联”公投导致台湾选民严重分歧，亦构成台湾与岛外关系恶化的最大威胁
     
  • 争夺年轻人
    2008年03月20日
    《财经》特派记者 苏勇鹏
    2000年和2004年，民进党获得的年轻人选票均比国民党多，但此次出现逆转
     
  • 马英九选情告急
    2008年03月20日
    《财经》特派记者 苏勇鹏
    马英九在最后一星期的竞选活动中处于“挨打”状态，双方距离正在拉近
     
  • 马英九有惊无险
    2008年03月19日
    《财经》特派记者 苏勇鹏
    台湾警方称一男子曾计划以泼汽油引火自焚的方式袭击马英九
     
  • 两岸经贸，两种选择
    2008年03月19日
    《财经》特约作者 奥尼尔
    如果马英九当选，他有可能在一系列促进两岸人员、货物、投资和技术流动上采取积极的政策
     
  • “两岸共同市场”风波
    2008年03月18日
    《财经》特派记者 苏勇鹏
    “蓝绿阵营纠缠大陆问题，倒不如把精神放在岛内实事上”
     
  • “我会给国民党一次机会”
    2008年03月17日
    《财经》特约作者 奥尼尔
    本周六，台湾将选出领导人。民意调查持续显示，马英九一直领先民进党候选人谢长廷至少十个百分点
     
 

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