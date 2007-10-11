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2007年10月22日
十七届一中全会选举胡锦涛、吴邦国、温家宝、贾庆林、李长春、习近平、李克强、贺国强、周永康为中央政治局常委；选举贺国强为中央纪委书记；决定胡锦涛为中央军事委员会主席
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2007年10月21日
大会选举产生中共第十七届中央委员会和中央纪律检查委员会；批准胡锦涛代表十六届中央委员会所作的报告；通过了关于中央纪律检查委员会工作报告的决议；一致同意将科学发展观写入党章
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2007年10月21日
中国共产党第十七次全国代表大会10月21日上午举行闭幕会。大会选举产生了中国共产党第十七届中央委员会委员、中国共产党中央纪律检查委员会委员、中国共产党第十七届中央委员会候补委员
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2007年10月20日
２０日下午，大会举行代表团分组会议，酝酿主席团会议通过的中央委员、中央候补委员、中央纪委委员候选人名单。２１日上午，大会将举行正式选举
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2007年10月19日
《财经》记者 段宏庆
中共十七大报告指出，“民主法制建设与扩大人民民主和经济社会发展的要求还不完全适应”，因此，必须“全面落实依法治国基本方略，加快建设社会主义法治国家”
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2007年10月18日
《财经》记者 罗昌平
十七大报告提出：要把反腐倡廉建设放在更加突出的位置，在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。反腐重心前移的核心理念是防惩并举，而通过政治体制改革消除腐败乃是根本之策
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2007年10月18日
《财经》记者 常红晓
十七大报告第六部分提出：“坚定不移地发展社会主义民主政治”，并开宗明义：“人民民主是社会主义的生命。发展社会主义民主政治是我们党始终不渝的奋斗目标。”其对民主的宣示，是对民主价值怀疑论者的正面回应，对民主作为人类普世价值的认同，表达了中国走向民主的坚定决心
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2007年10月17日
《财经》特约记者 辛莱
“建行流动性还是非常强，1月至9月新增存款已超过一万亿元。”建行董事长郭树清评价称，提高存款准备金率是成熟的做法，“这对小银行的影响会比较大”
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2007年10月17日
《财经》记者 王长勇
提出“推进基本公共服务均等化”，意味着中国公共财政体系的改革进程，从此前政府自身的制度建设、管理创新和技术准备，开始向满足公众对基本公共服务的需求延伸
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2007年10月16日
《财经》特约记者 辛莱
十七大分组讨论时对关于金融风险和股市泡沫的话题，央行行长谈到要科学性、前瞻性准备调控工具，证监会主席称将继续投资者教育
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2007年10月16日
《财经》记者 常红晓
十七大报告第六部分以“坚定不移地发展社会主义民主政治”为题。政治体制改革思路更加务实、更具操作性，路线图日渐清晰
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2007年10月16日
《财经》记者 张环宇
十七大报告强调宏观调控政策的有机结合，并明确加大转移支付力度和透明度、促进直接融资发展、逐步实现资本项目开放
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2007年10月15日
《财经》记者 罗昌平
民众对开放的期待并不局限于十七大会场，而是更为广阔的政治和经济层面
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2007年10月15日
中国共产党第十七次全国代表大会10月15日上午在京开幕，胡锦涛在报告中强调解放思想是发展中国特色社会主义的一大法宝，改革开放是决定当代中国命运的关键抉择
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2007年10月14日
胡舒立
公众最关注的十七大议题中前四位依次为：加强对权力的监督和制约、深入反腐败斗争、扩大就业并健全社会保障体系、建立公正公平的收入分配体系——首列之两项均系政改核心内容，另两项与政改直接相关
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2007年10月11日
财经》网络版
瑞银亚太区首席经济学家安德森认为，分析过去数年中国进出口数据，我们会惊奇地发现，在过去的5年中，中国的出口实际上出现了下滑，而中国的进口却出现了更大幅度的下滑。在2005年，中国的进口出人意料地少。造成这一现象的最主要原因就是中国重工业的过剩生产力。这也是造成出口在过去5年中虽然减少，但是贸易顺差增长趋势却并未受到太大影响的原因。
换言之，虽然净出口对于中国经济的重要作用不言而喻，但是这与出口需求及外部依赖性并没有太大关联，相反，对其影响最大的反而是本土供应商对外国出口商的替代效应。
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2007年10月11日
《财经》记者 立志刚
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2007年10月11日