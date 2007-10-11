新一届中央政治局常委亮相 2007年10月22日 十七届一中全会选举胡锦涛、吴邦国、温家宝、贾庆林、李长春、习近平、李克强、贺国强、周永康为中央政治局常委；选举贺国强为中央纪委书记；决定胡锦涛为中央军事委员会主席

中共十七大闭幕 新一届中委产生 2007年10月21日 大会选举产生中共第十七届中央委员会和中央纪律检查委员会；批准胡锦涛代表十六届中央委员会所作的报告；通过了关于中央纪律检查委员会工作报告的决议；一致同意将科学发展观写入党章

中国共产党第十七次全国代表大会在京闭幕 2007年10月21日 中国共产党第十七次全国代表大会10月21日上午举行闭幕会。大会选举产生了中国共产党第十七届中央委员会委员、中国共产党中央纪律检查委员会委员、中国共产党第十七届中央委员会候补委员

十七大主席团通过中央委员候选名单 2007年10月20日 ２０日下午，大会举行代表团分组会议，酝酿主席团会议通过的中央委员、中央候补委员、中央纪委委员候选人名单。２１日上午，大会将举行正式选举

突破法制建设瓶颈期 2007年10月19日 《财经》记者 段宏庆 中共十七大报告指出，“民主法制建设与扩大人民民主和经济社会发展的要求还不完全适应”，因此，必须“全面落实依法治国基本方略，加快建设社会主义法治国家”

反腐败：构建立体天网 2007年10月18日 《财经》记者 罗昌平 十七大报告提出：要把反腐倡廉建设放在更加突出的位置，在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。反腐重心前移的核心理念是防惩并举，而通过政治体制改革消除腐败乃是根本之策

民主：中国改革的“推进器” 2007年10月18日 《财经》记者 常红晓 十七大报告第六部分提出：“坚定不移地发展社会主义民主政治”，并开宗明义：“人民民主是社会主义的生命。发展社会主义民主政治是我们党始终不渝的奋斗目标。”其对民主的宣示，是对民主价值怀疑论者的正面回应，对民主作为人类普世价值的认同，表达了中国走向民主的坚定决心

郭树清：提高准备金率对建行影响不大 2007年10月17日 《财经》特约记者 辛莱 “建行流动性还是非常强，1月至9月新增存款已超过一万亿元。”建行董事长郭树清评价称，提高存款准备金率是成熟的做法，“这对小银行的影响会比较大”

公共财政改革从“衙门”走向公众 2007年10月17日 《财经》记者 王长勇 提出“推进基本公共服务均等化”，意味着中国公共财政体系的改革进程，从此前政府自身的制度建设、管理创新和技术准备，开始向满足公众对基本公共服务的需求延伸

周小川尚福林谈金融风险 2007年10月16日 《财经》特约记者 辛莱 十七大分组讨论时对关于金融风险和股市泡沫的话题，央行行长谈到要科学性、前瞻性准备调控工具，证监会主席称将继续投资者教育

渐进式政改将务实推进 2007年10月16日 《财经》记者 常红晓 十七大报告第六部分以“坚定不移地发展社会主义民主政治”为题。政治体制改革思路更加务实、更具操作性，路线图日渐清晰

宏观调控仍重“组合拳” 2007年10月16日 《财经》记者 张环宇 十七大报告强调宏观调控政策的有机结合，并明确加大转移支付力度和透明度、促进直接融资发展、逐步实现资本项目开放

十七大：更开放、更透明 2007年10月15日 《财经》记者 罗昌平 民众对开放的期待并不局限于十七大会场，而是更为广阔的政治和经济层面

十七大提出全面建设小康新要求 2007年10月15日 中国共产党第十七次全国代表大会10月15日上午在京开幕，胡锦涛在报告中强调解放思想是发展中国特色社会主义的一大法宝，改革开放是决定当代中国命运的关键抉择

中共十七大之公众期待 2007年10月14日 胡舒立 公众最关注的十七大议题中前四位依次为：加强对权力的监督和制约、深入反腐败斗争、扩大就业并健全社会保障体系、建立公正公平的收入分配体系——首列之两项均系政改核心内容，另两项与政改直接相关

央行银监会联合发布房地产调控 2007年10月11日 《财经》记者 立志刚 newcurr