新一届中央政治局选举产生 2007年10月22日 原十六届中央政治局委员大部分留任十七届中央政治局，新一届政治局出现九位新人

新中央委员会和中央纪委诞生记 2007年10月21日 新一届中央委员会组成人员中，50岁以下的75名，其中45岁以下的22名；女干部37名；少数民族干部40名；具有大学以上学历的占92.2%

中共第十七届中央委员会委员名单 2007年10月21日 中国共产党第十七次全国代表大会10月21日上午选举产生了中国共产党第十七届中央委员会委员。

中共中央纪律检查委员会委员名单 2007年10月21日 中国共产党第十七次全国代表大会10月21日上午选举产生了中国共产党中央纪律检查委员会委员。

中共第十七届中央委员会候补委员名单 2007年10月21日 中国共产党第十七次全国代表大会10月21日上午选举产生了中国共产党第十七届中央委员会候补委员。

十七大报告透出政府机构改革信息 2007年10月21日 尽管担心大部门体制会直接影响某些部门的利益，但有专家认为，鉴于执政党的决心和民众的支持，中共十七大后，中国将掀起新一轮政府管理体制的改革浪潮

试点党代会常任制推动民主新实践 2007年10月21日 从十七大报告的有关表述中可以看出，中共已经决定在全国范围内进一步扩大党代表大会常任制的试点

中共着眼于运作更加科学民主 2007年10月20日 过去五年中，中共积极推进党内民主建设的重要成果之一，就是党的集体领导得到进一步加强

中共打碎思想枷锁加力改革开放 2007年10月20日 胡锦涛在作十七大报告时，把“解放思想”称作是发展中国特色社会主义的一大“法宝”。这也是会上人们热议的话题

北京奥运会预算增至逾20亿美元 2007年10月19日 北京奥组委执行副主席刘敬民在十七大记者招待会上解释，第二版预算增加，一方面因安保任务增加，同时也由于中国货币的汇率发生了变化

十七大发力 中共反腐体系不断完善 2007年10月17日 十七大代表10月17日开始审议中央纪委报告。加快建立防治腐败的长效机制，被认为是中共的反腐新智慧；反腐倡廉法规制度体系的基本框架初步确立

中共开启政治体制改革新局 2007年10月17日 “民主”一词在十七大报告中出现了60多次，听了报告的不少人对胡锦涛用至少七页篇幅论述民主政治发展表示认同

全国300乡镇试点领导班子直选 2007年10月17日 中组部副部长欧阳淞在十七大新闻发布会上并称，五年来全国根据审计结果对2585人免职或降职，1363人受到纪律处分，427人被移送司法机关

人力资源大国求解资源强国之道 2007年10月16日 教育部部长周济在记者招待会上表示，十七大报告中提出要建设人力资源强国，给教育事业发展提出了新的要求

自主创新非自我创新亦非封闭创新 2007年10月16日 科技部副部长李学勇在十七大新闻中心举行的记者会上表示，我们强调在开放的条件下要提高获取关键技术和自主知识产权的能力，自主创新不排斥技术引进，也不排斥国际合作

新名词彰显执政党新活力 2007年10月16日 十七大报告中，“中国特色社会主义理论体系”、“人文关怀”、“票决制”等新名词不断涌现