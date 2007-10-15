新一届中共中央书记处六人组成 四为新人 2007年10月22日 新增加的四位书记处书记是习近平、李源潮、令计划、王沪宁

四位新晋政治局常委介绍 2007年10月22日 习近平 李克强 贺国强 周永康

九位新晋中央政治局委员介绍 2007年10月22日 习近平 王岐山 刘延东 李克强 李源潮 汪洋 张高丽 徐才厚 薄熙来

新晋中央书记处书记介绍 2007年10月22日 习近平 李源潮 令计划 王沪宁

突破“制度反腐”难题 2007年10月21日 《财经》记者 常红晓 中央编译局当代研究所所长何增科接受《财经》专访时认为：“制度反腐”宜与政治体制改革、司法体制改革相互配合，相互推动，以求“制度反腐”形成合力

中国知识产权战略即将推向实施 2007年10月18日 《财经》特约记者 刘军 国家知识产权局局长田力普称，保护知识产权需要广泛国际合作，在合作中不能以势压人，更不该将知识产权问题政治化

信产部副部长：电信资费只准降不准升 2007年10月18日 《财经》特约记者 刘军 娄勤俭在十七大新闻中心举行的记者招待会上称，“你涨要给我充足的理由，你要降我们欢迎，但是降了之后就不能再涨回去了”

李长江再为“中国制造”正名 2007年10月17日 《财经》特约记者 辛莱 国家质检总局局长李长江受访表示对“中国制造”的信心

【报告解读】医改有限定调 2007年10月17日 《财经》记者 任波 报告对症下药，提出“强化政府责任和投入”。但对于市场和政府之间的责任边界如何厘定，市场化方向的改革如何继续，在新的市场格局上如何实现公共卫生服务的公益性，仍然留有巨大的想像空间

【十七大观察】以法治保证民主参与秩序 2007年10月17日 《财经》记者 杨哲宇 当前应加快政治参与秩序的立法步伐，秩序不应是外加的，而应是民主“长”出来的

【报告解读】收入分配制度的重要调整 2007年10月17日 《财经》记者 任波 十七大报告强调初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系，再分配更加注重公平

十部委“总结工作” 2007年10月17日 《财经》特约记者 辛莱 由212位代表组成的中央国家机关代表团分组讨论的内容琳琅满目

【现场】上海团记者“火爆” 2007年10月17日 《财经》特约记者 辛莱 用“里三层外三层”形容记者旁听10月16日上海代表团讨论的场面毫不夸张

【报告解读】“扩大就业”成为“发展战略” 2007年10月16日 《财经》记者 任波 在中共十七大报告旗帜鲜明地提出新的就业方略之后，有理由期待一系列鼓励创业、打破原有制度障碍的政策陆续出台

【十七大观察】细思“中国特色” 2007年10月16日 《财经》记者 杨哲宇 对于“中国特色”，也应持一种开放的心态

【报告解读】“生态文明”成小康新目标 2007年10月15日 《财经》记者 王以超 把生态文明上升为全面小康目标的新要求，凸现决策层对中国环境和资源现状的深切忧虑

【报告解读】“协商结束两岸敌对状态”意义重大 2007年10月15日 《财经》记者 黄山 厦门大学台湾研究院政治研究所所长孙云认为，中共正努力建立和平稳定以及发展基础上的新型两岸关系

【报告解读】“深化司法体制改革”的深意 2007年10月15日 《财经》记者 段宏庆 “深化司法体制改革”这一提法，在中共以及中国各级权力机关的文件中为首次提出

【报告解读】文化体制改革有望提速 2007年10月15日 《财经》记者 杨彬彬 中央关于文化体制改革的思路趋于成熟