中国共产党第十七次全国代表大会在北京隆重开幕 2007年10月16日 10月15日上午9时，中国共产党第十七次全国代表大会在北京隆重开幕

胡锦涛在开幕式上作报告 2007年10月15日 中国共产党第十七次全国代表大会于15日上午9时在北京人民大会堂开幕。胡锦涛在开幕式上作报告。