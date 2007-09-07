2007年09月20日

【编者按】天使还是魔鬼？对冲基金自诞生之日起即遭遇到这一反差巨大的诘问。笃信者称其为最有效率、最安全的高回报投资工具，是金融市场50年以来“最具革命性的伟大创举”。反对者则认为它加剧了市场波动，其根据历史数据投资的理念有着天然的脆弱性——平均来看，一家对冲基金只有四到五年的寿命。

无论如何，对冲基金始终是金融市场无法回避的话题。事实上它离中国并不遥远，无论是假道QFII进入A股，还是管理国内资金境外投资，对冲基金已经是一个近在咫尺的金融伙伴和对手。为此，《财经》记者遍访了相关领域的专家，梳理对冲基金的运作规律及经验得失，以期对这一金融品种获得更为深入的理解。