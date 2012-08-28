2007年09月20日

《财经》实习记者 宋燕华

城门失火，殃及池鱼。尽管对于全球流动性过剩已多有识者呼吁，但是几乎没有人会想到新一轮金融地震的导火索是次级抵押信贷，而亦绝少人能够预料到，此轮风暴中最大受害者，是那些奉数量模型为投资规臬的对冲基金。

数量分析模型反应速度过快是导致数量分析型基金大幅受损的原因之一。模型首先指导基金经理犯错误，然后再通过反应速度过快来指导他们犯更多更快的错误。