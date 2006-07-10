 
财经网首页 > 专题 > 对冲基金专题 > 财经特稿
个股查询：
 
  • 对冲基金：风险与监管
    2007年10月18日
    《财经》实习记者 郝煜 记者 张环宇
    对冲基金的风险究竟是如何分布的，投资者应如何选择对冲基金，针对对冲基金的监管体制应作何种调整？
     
  • 对冲基金的中国使命
    2007年10月18日
    麦克埃文斯（J. Michael Evans）
    发展对冲基金能为中国资本市场提供很多帮助。比如刺激市场对复杂的新型投资产品的需求，以及为中国市场的股票定价引入更多的专业性约束
     
  • 对冲基金“庐山面目”
    2007年09月20日
    《财经》实习记者 冯郁青 郝煜 宋燕华
    信息披露不完全，投资策略复杂多变，以及业绩衡量的非标准化，一方面使对冲基金操作灵活，另一方面也使得它的风险难以测知
     
  • 对冲基金面临大考
    2007年09月20日
    《财经》实习记者 冯郁青
    8月15日，对于对冲基金来说是一个非常关键的日子。如果很多投资者提出撤资，将引发对冲基金进行新一轮的抛售
     
  • 对冲基金“阳光化”
    2007年09月20日
    张一清
    极具雄心壮志的对冲基金，抛却传统的私密性特征，试图通过上市把单纯的对冲基金转型成传统的基金管理公司，甚至成为新型金融服务公司
     
  • 对冲基金的监管和操作
    2007年09月20日
    宣昌能
    对冲基金Amaranth在高风险的天然气期货投资领域出现60亿美元亏损；持相对保守投资策略的欧洲头号基金Vega Asset Management，在债券市场上亦报巨亏。类似的对冲基金亏损事件吸引了越来越多的注意力，基金操作策略及监管问题再次成为焦点。
     
  • 监管对冲基金
    2007年09月20日
    沈联涛
    构思为对冲基金构建一个中介信息披露方面的全球一体化的监管准则，适逢其时
     
  • 对冲基金失控了吗？
    2007年09月20日
    安德鲁·麦特里克
    现在断言对冲基金失控，为时尚早。过严的监管有害无益
     
 

热点商讯

查询

专题报道

更多>>

每日焦点

排行榜

  • 热文
  • 本周热文
  • 热图
  • 热评
  • 博客
﻿
  • 财讯集团
  • 合作伙伴
  • 财经资讯
  • 股票金融
  • 商务管理
  • 时尚娱乐
  • 友情视频
  • 友情链接
关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备11010502025241号
Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究