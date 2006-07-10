对冲基金：风险与监管 2007年10月18日 《财经》实习记者 郝煜 记者 张环宇 对冲基金的风险究竟是如何分布的，投资者应如何选择对冲基金，针对对冲基金的监管体制应作何种调整？

对冲基金的中国使命 2007年10月18日 麦克埃文斯（J. Michael Evans） 发展对冲基金能为中国资本市场提供很多帮助。比如刺激市场对复杂的新型投资产品的需求，以及为中国市场的股票定价引入更多的专业性约束

对冲基金“庐山面目” 2007年09月20日 《财经》实习记者 冯郁青 郝煜 宋燕华 信息披露不完全，投资策略复杂多变，以及业绩衡量的非标准化，一方面使对冲基金操作灵活，另一方面也使得它的风险难以测知

对冲基金面临大考 2007年09月20日 《财经》实习记者 冯郁青 8月15日，对于对冲基金来说是一个非常关键的日子。如果很多投资者提出撤资，将引发对冲基金进行新一轮的抛售

对冲基金“阳光化” 2007年09月20日 张一清 极具雄心壮志的对冲基金，抛却传统的私密性特征，试图通过上市把单纯的对冲基金转型成传统的基金管理公司，甚至成为新型金融服务公司

对冲基金的监管和操作 2007年09月20日 宣昌能 对冲基金Amaranth在高风险的天然气期货投资领域出现60亿美元亏损；持相对保守投资策略的欧洲头号基金Vega Asset Management，在债券市场上亦报巨亏。类似的对冲基金亏损事件吸引了越来越多的注意力，基金操作策略及监管问题再次成为焦点。