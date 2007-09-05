 
财经网首页 > 专题 > 日报夏季达沃斯论坛 > 人物专访
个股查询：
 
  • 凯瑟琳·金尼：纽交所将大力发展增长板
    2007年09月08日
    《财经》记者 张环宇 发自大连
    纽交所北京代表处的前期筹备已完成；由于404条款的松动和两大会计准则正逐步趋同，赴美上市将不像以前那样困难
     
  • 欧盟健康和消费者保护委员谈中国产品
    2007年09月07日
    《财经》记者 赵剑飞
    欧盟健康和消费者保护委员Markos Kryprianou接受《财经》记者专访时表示，目前尚未对中国食品发布任何禁止进口令，但是已经针对一些中国食品采取附加检查措施
     
  • 竹中平藏：日本需要更激进改革
    2007年09月06日
    《财经》记者 王烁
    竹中平藏对安倍改组内阁表示失望，认为这一结果不利于日本改革。竹中指出，日本经济要发展，自民党要维持政权，就一定要激进推进改革
     
  • 施瓦布：我们为什么选择中国
    2007年09月05日
    新华社“新华视点”记者刘铮、赵晓辉、闫平
    “今后世界经济论坛将有两个支柱，一个是冬季达沃斯，一个是夏季达沃斯。”施瓦布说。
     
 

热点商讯

查询

专题报道

更多>>

每日焦点

排行榜

  • 热文
  • 本周热文
  • 热图
  • 热评
  • 博客
﻿
  • 财讯集团
  • 合作伙伴
  • 财经资讯
  • 股票金融
  • 商务管理
  • 时尚娱乐
  • 友情视频
  • 友情链接
关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备11010502025241号
Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究