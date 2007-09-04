2007年09月06日

新华社记者安蓓、明金维、刘劼

国际经济界知名人士对美国近期爆发的次贷危机及其对全球经济的可能影响展开讨论，认为目前次贷危机的影响尚难充分评估，金融机构必须加强风险防控的意识和机制