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  • 年会关注美国次贷危机影响
    2007年09月06日
    新华社记者安蓓、明金维、刘劼
    国际经济界知名人士对美国近期爆发的次贷危机及其对全球经济的可能影响展开讨论，认为目前次贷危机的影响尚难充分评估，金融机构必须加强风险防控的意识和机制
     
  • 夏季达沃斯论坛关注热点有哪些？
    2007年09月04日
    新华社记者 王军
    热点一：全球经济展望； 热点二：新领军者，关注成长型企业；热点三：世界经济发展热点地区在哪；热点四：中国元素成会议热点
     
 

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