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  • SOHO中国即将赴港路演
    2007年09月11日
    《财经》记者 赵剑飞 徐可
    借势中国房地产新一轮上升狂潮，从2002年就谋求香港上市的SOHO中国卷土重来
     
  • 中国楼市：最“坚硬”的泡沫？
    2007年08月24日
    【编者的话】从2006年下半年开始，房价如脱缰的野马急速飙升。尽管中国在此之前对房地产屡施重手，但短暂的震动后，市场却迅速陷入房价“屡调屡涨”、“屡涨屡调”的怪圈。
    在最新一轮被急速拉高的房价热潮中，投资性需求的膨胀已成为最令人关注的现象，一种广泛流传的说法是，北京、上海、深圳等地，投资性需求至少占到购房总需求的50％以上。这种旺盛的投资需求已经成为房价疯涨的主要动力。而在市场对人民币升值的期待满足之前，只要资本流动性过剩的问题还在加剧，房地产市场的投资性需求就不可遏止。
    这场史上最“坚硬”的泡沫何时破裂？
     
  • 记录点击量
    2007年08月24日
     
 

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