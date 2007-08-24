2007年08月24日

【编者的话】从2006年下半年开始，房价如脱缰的野马急速飙升。尽管中国在此之前对房地产屡施重手，但短暂的震动后，市场却迅速陷入房价“屡调屡涨”、“屡涨屡调”的怪圈。

在最新一轮被急速拉高的房价热潮中，投资性需求的膨胀已成为最令人关注的现象，一种广泛流传的说法是，北京、上海、深圳等地，投资性需求至少占到购房总需求的50％以上。这种旺盛的投资需求已经成为房价疯涨的主要动力。而在市场对人民币升值的期待满足之前，只要资本流动性过剩的问题还在加剧，房地产市场的投资性需求就不可遏止。

这场史上最“坚硬”的泡沫何时破裂？