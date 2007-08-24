疯狂楼市之狙击地产外资 2007年09月03日 《财经》记者 赵剑 飞张卓 在所有堵截房地产投资渠道的政策中，堵住外资看上去是最易见效的一环。但是短暂的休克后，外资似乎随时都准备寻找新的机会卷土重来

疯狂楼市之调控长考 2007年09月03日 《财经》记者 杨彬彬 赵剑飞 中国当前房地产的形势固然令人忧心忡忡，对于上一轮调控的反思也在进行，然而无论是业界还是决策层，都尚未形成新的系统调控思路和办法

疯狂楼市之全民购房的高烧 2007年09月03日 《财经》记者 杨彬彬 北京楼市的疯狂，只是2006年下半年开始的这场房价洪流的一个缩影。除北京、深圳、杭州、南京、天津和重庆这些热点城市，一些二三线城市，如大连、石家庄、宁波、南昌、郑州、长沙和贵阳等，涨幅也达到了6％至8％。

在开发商看来，现在的疯狂楼市中，没有卖不出去的房子，也没有不敢标的价格。

假如没有次级贷款 2007年08月31日 王欧（中国证监会研究中心研究员） 由于具有发达健全的房地产金融市场，尤其是证券化等直接融资渠道的快速发展，和高度分散的持有者结构，使此次危机的影响由金融市场各子市场共同分担，虽然涉及面更广但却减少了危机的冲击深度

上世纪90年代海南房地产泡沫警示 2007年08月30日 《财经》记者 杨彬彬

总人数不过655.8万的海岛上竟然出现了两万多家房地产公司。短短三年，房价增长超过4倍。最后的遗产，是600多栋“烂尾楼”、18834公顷闲置土地和800亿元积压资金，仅四大国有商业银行的坏账就高达300亿元。

开发商纷纷逃离或倒闭，银行顿时成为最大的发展商，不少银行的不良贷款率一度高达60％以上。当银行开始着手处置不良资产时，才发现很多抵押项目其实才挖了一个大坑，以天价抵押的楼盘不过是“空中楼阁”。

建设部成立房地产保障和公积金监管司获批 2007年08月30日 《财经》记者 杨彬彬 建设部副部长详解“城市低收入家庭住房保障”具体措施，透露保障基数为1000万低收入家庭，保障资金落实情况将与政绩挂钩，并明确“双限房”不是保障性住房。

建设部房地产司司长沈建忠表示，温州、北京等地的个人集资合作建房模式，与《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难若干意见》中认可的单位集资合作建房有很大区别。目前的个人集资建房已经带有很强的投资倾向，他认为这种做法，实际上具有一定的风险。

建行深圳分行“停止房贷”风波 2007年08月29日 《财经》记者 杨彬彬 实习记者 罗文胜 建行副行长公开否认，但实际情况是从7月开始，建行深圳分行所有支行已不再办理二手房贷款业务，一手房贷款也只限于信誉良好、首付比例高的“优质客户”。

建行深圳分行工作人员透露，在今年6月银监会要求国有商业银行等对各自房地产贷款展开风险自查中，建行深圳分行和中国银行深圳分行的个人房贷风险压力均已经达到了重级，这次建行和中行不约而同收缩房贷规模，也有降低压力，避免信贷风险的考虑。

日益膨胀的投资性需求威胁中国楼市 2007年08月28日 《财经》记者 杨彬彬 赵剑飞 “卖房像卖大白菜一样。”一个在业内被广泛认可的说法认为：在大城市，至少有一半以上的人不是为满足住房需求而是为了投资或投机在买房。这已接近上世纪90年代初的海南房地产泡沫时的水平——当时市场上投机性需求的比例是70％以上。

房地产市场“只升不降”的示范效应被不断放大，投资性需求成为“出笼老虎”，给中国金融体系的健康造成巨大威胁。

城市住房工作会议闭幕 “90/70”再成关键词 2007年08月27日 《财经》记者 杨彬彬 全国城市住房工作会议的两大主题是加快廉租房建设和继续调整住房结构。大会除明确给出了全国保障性住房的建设时间表外，一度已经被市场淡忘的“90/70”也再次成为调控的关键词。

十七大之前，国家不会出台大的房价调控举措，而是把重点放在住房保障体系的建立和完善上，并继续沿用以往的调控措施。

外资投资中国地产冲动难遏 2007年08月26日 《财经》实习记者 张卓 130号文限制了中国房地产开发商从外资手中获得债权融资。但这一政策与中国监管部门过去一年间出台的其它限外政策一样很难收到实效，因为外资在预期人民币将继续稳步升值的情况下难遏投资中国地产的冲动





八大保障住房配套措施有望年底出台 2007年08月26日 《财经》记者 杨彬彬 8月25日，全国城市住房工作会议举行了分组讨论，保障性住房的管理办法和建设资金来源，是争论比较热烈的两个焦点问题。

与廉租房相配套的一系列政策，如城市低收入家庭认定办法、廉租房专项补助资金管理办法、中央预算内投资对中西部地区的支持办法、保障性住房税收和金融支持办法等有望年底出台。

中国房价、地价交替上升 涨势如潮 2007年08月24日 《财经》记者 杨彬彬 北京市房屋销售价格7月同比上涨9.4％，为今年最高点；北京世茂奥临花园新开楼盘价格达27000元/平方米；各地出现楼面价等于或接近周边在售房价的“地王”。 与之形成鲜明对照的，是商品房销售面积和新开工面积继续下降。截至7月底，全市商品房现房销售面积251.9万平方米，期房销售面积787.2万平方米，同比分别下降39.4％和14.6％；新开工面积则仅为1163.3万平方米，同比下降22.4％。

人们实际感受到的涨幅比统计数据更为强烈，原因是这些数据往往把城市中心区与边缘区房价混在一起算，取其平均值。

廉租房建设提速 调控以平抑房价为核心 2007年08月24日 《财经》记者 杨彬彬 赵剑飞 曾培炎要求年底前出台城市廉租房建设的相关配套措施，相关人士均认为，这意味着城市廉租房建设有望驶入快车道。国务院发展研究中心从年初即开始组织课题组研究，并完成了《对我国住房市场与住房政策几个突出问题的认识》报告，针对保障性住房政策和房地产调控都提出了相应的建议，但目前没有迹象表明将出台新的明确的调控政策。

苏宁环球44亿拿下上海单价地王 2007年08月24日 《财经》记者 陈中小路 经过近一个小时的激烈争夺，江苏地产巨头苏宁环球集团最终打败和黄、新鸿基等一众香港、美国地产巨头，拿下上海单价“地王”。按建筑面积折算，每平米单价达6.693万元，创下上海乃至内地的新记录。

过剩流动性的危害 2007年08月24日 中欧国际工商学院经济学教授 许小年 过剩流动性所到之处，经济过热、通胀恶化、房价飙升、股市疯狂。在美国次级房贷危机爆发之际，对过剩流动性更需保持警惕



麦格理：中国应推出REITs 2007年08月24日 《财经》记者 于宁 中国推出REITs（房地产投资信托）有三个好处，一是中国正在进入老龄化社会，REITs可以提供长期稳健回报而且风险低，是养老金投资的适当产品；二是可以减轻银行系统的贷款压力，对于不良资产也应该是潜在的解决方案；三是有助于建立长期投资概念，减少房地产市场的投机行为，能帮助市场变得更透明。从长期来讲，建立REITs体系帮助资本市场提高流动性

钱松地紧不改变，房价能降下来吗？ 2007年08月24日 《财经》记者 杨彬彬 中国房地产协会秘书长顾云昌认为，中国楼市资本来源很多，而土地供应很紧张，才造成了现在房价飞涨的局面。这种环境下，要稳定房价，存在很大的困难；要改变这种状态，必须改变钱松地紧的状态

“廉租房新政”知易行难 2007年08月24日 《财经》记者 常红晓 政府对城市住房保障负有什么样的责任？把保障低收入群体的安居责任从房地产业发展中剥离后，意味着政府在房地产调控问题上亦可“减负”，除了抑制房地产投机，不必更多地“干预房价”

REITS的价值标杆意义 2007年08月24日 中国证监会研究中心研究员 王欧 中国房地产市场也迫切需要建立一个标杆，例如：REITs，通过“市场力量”对投资者的非理性预期进行调节，从而抑制房价的快速上涨。这个标杆反映了房产收益（租金）和房产交易价格的关系，称为收益率。从日本、英国的经验可以看出，上市物业基金可以作为房地产市场有效的“价格稳定器”，对平抑过高或拉升过低的房价作用十分明显